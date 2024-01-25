Число работников в простое в Подмосковье за год уменьшилось вчетверо

Фото: пресс-служба г. о. Дубна
В Московской области за 2023 год в четыре раза сократилось число работников, находящихся в простое или в неполной занятости. Сейчас их насчитывается 400 человек, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«По итогам прошедшего года рабочие места под риском увольнения сохранили более 5 тыс человек. Из режимов неполной занятости и простоя вышли 118 организаций. В зоне риска остаются около 1,3 тыс сотрудников различных предприятий», – привели в ведомстве слова его главы Людмилы Болатаевой.В пресс-службе напомнили, что жители Подмосковья, работающие неполный день, находящиеся в простое или под риском сокращения, могут пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография».
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