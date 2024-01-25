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Число работников в простое в Подмосковье за год уменьшилось вчетверо

25 января 2024, 19:47
Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

В Московской области за 2023 год в четыре раза сократилось число работников, находящихся в простое или в неполной занятости. Сейчас их насчитывается 400 человек, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.

«По итогам прошедшего года рабочие места под риском увольнения сохранили более 5 тыс человек. Из режимов неполной занятости и простоя вышли 118 организаций. В зоне риска остаются около 1,3 тыс сотрудников различных предприятий», – привели в ведомстве слова его главы Людмилы Болатаевой.
В пресс-службе напомнили, что жители Подмосковья, работающие неполный день, находящиеся в простое или под риском сокращения, могут пройти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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Орнитологи рекомендовали не мешать купчинским совам вести привычный образ жизни
25 января 2024, 20:22

Фото: istockphoto.com/Ondrej Prosicky

В одном из парков Купчина в Санкт-Петербурге поселилась семья ушастых сов, орнитологи высказали уверенность в том, что птицам не угрожает городская среда.
Однако специалисты рекомендовали горожанам лучше всего не мешать совам вести их привычный образ жизни.

«Увидеть их не так просто, поскольку они предпочитают вести ночной образ жизни, а в дневное время отсиживаются в укромных местах», – прокомментировали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе администрации Фрунзенского района города.

Отмечается, что за птицами ведётся видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что конкурс наблюдения за птицами «Большой год» стартовал в России, принять в нём участие приглашаются жители Московской области. Уточнялось, что на победу в конкурсе смогут претендовать натуралисты, которые в течение года встретили наибольшее количество птиц.

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#птицы
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#санкт-петербург
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От станции Чисмена до Волоколамска курсируют компенсационные автобусы
25 января 2024, 19:39

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Из-за временной остановки движения поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления для удобства пассажиров курсируют компенсационные автобусы. Об этом сообщает МЖД.
Напомним, в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено из-за схода снегоочистельной машины.

Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. При этом для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы, которые будут осуществлять перевоз людей от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

«Вокзалы на станциях работают в штатном режиме. Для пассажиров организовано информирование о времени и месте курсировании автобусов», - говорится в Telegram-канале МЖД.

Также сообщается, что на базе МЖД развернули штаб, который контролирует работу по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины.

При этом по информации корреспондента «Радио 1», сейчас на железнодорожной станции Истра ситуация спокойная. Электрички ходят в обе стороны. Чтобы добраться до Волоколамска необходимо доехать до станции Чисмена, а уже оттуда – две остановки на компенсационных автобусах.

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#машины
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Исследование: Россияне в детстве мечтали стать космонавтами и врачами
25 января 2024, 19:29

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Исследование SuperJob показало, что в детстве российские мужчины мечтали стать космонавтами, а женщины – врачами.
Так, среди мужчин мечтали о профессии космонавта грезили 11%, по 9% мечтали стать летчиком, инженером и водителем.

Как передаёт Газета.ру, женщины хотели работать врачами (22%), учителями (20%), а также актрисами и юристами (по 4%).

Популярными среди россиян профессиями также были машинист поезда, моряк, спортсмен, военнослужащий, стюардесса, дизайнер и т. д.

Ранее онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman показал, что 53% россиян уверены, что ключевая ставка ЦБ не изменится до марта этого года.

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Число погибших в ДТП с такси в Подмосковье за год сократилось на 19%
25 января 2024, 19:29

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в прошедшем году произошло 370 аварий с участием такси. При этом по вине водителей таксомоторных компаний было совершено 230 ДТП, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там отметили, что число погибших в авариях с такси сократилось на 19% по сравнению с 2022 годом.
Главной причиной ДТП в министерстве назвали превышение таксистами скоростного режима, несоблюдение дистанции, резкие перестроения и маневрирования в потоке.

В пресс-службе напомнили, что пользоваться услугами нелегальных такси небезопасно. Водитель может не иметь необходимый опыт вождения, а пассажир в случае аварии не застрахован. Проверить информацию о таксисте можно на сайте.

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#подмосковье
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В Курске военные потребовали закрыть ночной клуб в здании, где должно быть укрытие
В Курске военные требуют закрыть ночной клуб в здании, где должно быть укрытие
25 января 2024, 19:09

Фото: iStock/shironosov

В Курске бойцы спецоперации требуют закрыть ночной клуб «Убежище 13», который располагается в здании, где должно быть противорадиационное укрытие. Об этом сообщает Shot.
Военные, служащие на границе Курской области и Украины рассказали, что увеселительное заведение работает около пяти лет. Там регулярно проводятся «голые вечеринки». Фотоотчеты с развратных мероприятий публикуются в открытом доступе.

Однако недавно место вызвало интерес у региональной прокуратуры. После этого был подан иск, согласно которому клуб нужно закрыть. Также помещение было признано имеющим статус противорадиационного укрытия, вместимостью 300 человек.

Выяснилось, что собственник земли не имел права использовать его для организации вечеринок. Суд постановил передать помещение в собственность РФ. Однако ночные мероприятия до сих пор не прекратились.

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Психолог Силина заявила об опасности сверхконтроля успеваемости ребёнка
25 января 2024, 18:50

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса Ольга Силина заявила, что не стоит усиленно контролировать успеваемость ребёнка, поскольку это может препятствовать взрослению человека.
Она пояснила, что контроль должен быть сбалансированным и дозированным.

«Строгий надзор за успеваемостью студента может способствовать отказу от взросления и самостоятельности. Вместо контроля родителям стоит попробовать другую тактику: интересоваться время от времени общим состоянием ребёнка, узнавать, как дела и что нового, нравится ли обучение», — поделилась в беседе с Газета.ру Силина.

В этой связи эксперт рекомендовала при возникновении сложностей в учёбе поддерживать ребёнка и направлять его.

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#обучение
#родители
#дети
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Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества
25 января 2024, 18:46

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества. Свое поздравление глава государства огласил во время встречи со студентами в университете имени Канта.
Российский лидер отметил, что годы, проведенные в институте, являются незабываемыми. Президент подчеркнул, что в настоящее время мир претерпевает серьезные изменения, и «чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени».

Ранее глава государства объявил о решении повысить президентскую стипендию, теперь ее размер составит 30 тысяч рублей. При этом правительственная стипендия составит примерно 20 тысяч рублей.

Напомним, День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января. В этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет.

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#путин
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Брынцалов поручил Мособлдуме совершенствовать законы о поддержке многодетных семей
25 января 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил в короткие сроки привести региональное законодательство в соответствие с указом президента о статусе многодетных семей. Он также распорядился провести мониторинг действующих законов о соцподдержке семей, в том числе многодетных.
«Поручаю проработать вопрос дальнейшего совершенствования нашего законодательства. Прошу всех депутатов подключиться к этой работе. Нам важно понимать, что работает, что ещё нужно доработать из мер поддержки многодетных и неполных семей. Для этого нужно встречаться и общаться. У нас есть многодетные семьи участников спецоперации. Им нужно уделять особое внимание», – сказал Брынцалов на заседании Московской областной думы.
Спикер регионального парламента напомнил, что Владимир Путин дал старт Году семьи в России, а также подписал указ о статусе многодетных семей и положенной им поддержке.
«Это один из важных шагов в рамках проведения в России Года семьи. Теперь на законодательном уровне закреплено, что в России многодетной является семья, имеющая трёх и более детей. И этот статус устанавливается бессрочно», – пояснил Брынцалов.
Многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребёнком возраста 18 или 23 лет, если он проходит очное обучение. Также правительство установит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи и устанавливать дополнительные меры поддержки.
«В прошлом году мы расширили перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на меру поддержки по газификации дома. К существующим категориям добавились и многодетные семьи. Также принят закон, которым от уплаты транспортного налога освободили подмосковные многодетные семьи, где есть дети до 23 лет, которые учатся очно. Для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, в Московской области установили ежегодную выплату 7 тысяч рублей», – перечислил парламентарий.
Важным решением президента председатель Мособлдумы назвал продление программы льготной семейной ипотеки под 6% и субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.
«Путин не раз подчёркивал, что крепкая традиционная семья – фундамент развития государства и общества. Политика органов власти Московской области, нашего губернатора также направлена на то, чтобы создать семьям комфортные условия жизни в регионе. Мы ведём большую работу по законодательному обеспечению социальной поддержки многодетных семей», – заключил Брынцалов.
По данным Мособлдумы, сегодня в Московской области реализуют семь федеральных и 17 региональных мер поддержки. За 10 лет число подмосковных многодетных семей выросло более чем в 3,5 раза. Сейчас это уже 107 тыс семей, в которых воспитываются 345 тыс детей.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#закон
#семьи
#многодетная семья
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье за неделю обнаружили около 600 вандальных надписей-граффити
25 января 2024, 18:24

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Несколько сотен хулиганских надписей-граффити выявили за неделю в Московской области, причем более 400 из них помоги обнаружить патрули мобильных комплексов с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«За прошлую неделю удалось выявить 585 случаев граффити, из которых 469 были обнаружены мобильными комплексами с искусственным интеллектом во время патрулирования территорий, еще 116 рисунков зафиксировали инспекторы», — уточнила глава ГУСТ Подмосковья Свелана Аипова.

Она добавила, что вся информация об испорченных рисунками и надписями стенах передаётся ответственным лицам, которые устраняют нарушения.

В ведомстве также предупредили, что несогласование с властями граффити попадают под статью «Вандализм», нарушителю грозит штраф до 40 тысяч рублей и даже до трёх лет ограничения свободы.

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#московская область
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