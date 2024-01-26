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Подмосковный проект «Мамино время» собрал уже более 1,7 участников

26 января 2024, 14:59

Более 1,7 тыс человек уже участвуют в проекте «Мамино время», который второй год работает в Подмосковье. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Проект направлен на поддержку матерей и отцов, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в проекте участвует 1700 мам и 30 пап. Он позволяет родителям получить разгрузку, консультацию специалистов, найти единомышленников. «Мамино время» работает по всему Подмосковью, а самый большой клуб находится в Егорьевске», – рассказала Болатаева.
В рамках проекта доступны общение, занятия по йоге и фитнесу. Как отметили в министерстве, особенно участникам проекта нравятся творческие направления, которые помогают получить психологическую и эмоциональную разрядку. Занятия нацелены и на взаимодействие родителей с детьми.


Расписание бесплатных занятий можно узнать в социальном центре своего городского округа.

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#московская область
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WSJ: С Украины тайно вывезли во Францию иконы VI века в мае 2023 года
26 января 2024, 15:07

Фото: iStock/VMarin

В мае 2023 года во Францию с Украины тайно вывезли более десяти православных икон, некоторые из них были созданы в VI веком. Такие данные приводит The Wall Street Journal.
Согласно сообщению, пять икон уже выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем. Вывоз экспонатов проводился секретно. Иконы вывезли из из Национального музея имени Ханенко в Киеве в мае 2023 года. Всего с начала спецоперации сотрудники музея собрали и спрятали примерно 25 тысяч различных реликвий.

«Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся», — рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.

Экспонаты были отправлены во Францию через Польшу в сопровождении военной охраны. Он отметил, что почти никто не знал о готовящейся в Лувре выставке, которая стартовала летом прошлого года и продлится до конца января текущего.

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#храм
#сотрудники
#упц
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Стенякина: Идея выделить ряд в самолётах для пассажиров с животными — здравая
26 января 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/damedeeso

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поддержала предложение о выделении отдельного ряда для в самолетах для пассажиров с животными.
«Предложение отводить для авиапассажиров с животными в самолёте отдельный ряд здравое. Для пассажиров, которые путешествуют без животных, но при этом находятся в салоне по соседству с ними, не всегда это приятно. У людей бывают аллергии. Могут быть иные причины, доставляющие дискомфорт пассажирам. Поэтому эта инициатива направлена на то, чтобы позаботиться о пассажирах, которые передвигаются без животных. Надеюсь, что авиаперевозчики такое предложение поддержат», – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Стенякина.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступала за выплату пособий по уходу за ребёнком-инвалидом одиноким родителям независимо от условия ведения трудовой деятельности.

По её словам, такая мера также будет способствовать поддержке семей с детьми.

«Целесообразно распространить право на получение ежемесячной выплаты в том числе на одиноких родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, вне зависимости от условий осуществления ими трудовой деятельности. В отсутствие помощи со стороны второго родителя выплата в размере 10 тыс. рублей станет дописточником дохода семьи и будет способствовать обеспечению достойного уровня жизни ребёнка», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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#животные
#перевозки
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Ермак обсудил с Салливаном согласование помощи Киеву в конгрессе
26 января 2024, 14:53

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном деятельность конгресса США в рамках согласования помощи Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Особое внимание уделили вопросу принятия конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для нашей страны пакета помощи», - написал Ермак.

Он также сообщил, что доложил Салливану актуальную информацию с поля боя и обсудил с ним «формулу мира Зеленского» и подготовку к «саммиту мира».

Ранее Соединённые Штаты Америки дали Украине все гарантии поддержки, в том числе в вопросе конфискации российских активов, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для Politico.

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#интервью
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В Люберцах лесничие убрали территорию мемориала герою ВОВ
26 января 2024, 14:50

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Лесничие навели порядок у мемориала герою ВОВ в городском округе Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Уборку провели у мемориала героя Великой Отечественной войны - летчика И. И. Круглова.

«Мы в течение года следим за порядком у памятников Великой Отечественной войны, которые находятся на территории лесничества, выражая свою благодарность всем, кто не пожалел своей жизни ради мирного неба в будущем. Наша главная задача — через года пронести эту память. Ведь герои живы, пока жива память о них!» — рассказал старший участковый лесничий Малаховского участкового лесничества Алексей Волошин.

Стоит отметить, что в августе 1941 года в неравном бою с фашистскими захватчиками летчик пал смертью храбрых. Памятник находится ​на месте гибели ​Ивана на территории Малаховского участкового лесничества вблизи деревни Лукьяновка городского округа Люберцы.

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#герои
#подмосковье
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Бросившим кошку в Жуковском грозит штраф до 200 тысяч рублей
В подмосковном аэропорту Жуковский пассажиры оставили кошку на произвол судьбы
26 января 2024, 14:46

Пассажиры решили уехать из России навсегда и бросили кошку в аэропорту Жуковский, так как у них не было с собой нужных документов и переноски. Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе аэродрома.
«Хозяева изначально пытались провести животное с нарушением правил: без необходимых документов и без переноски. Это является обязательным требованием любой авиакомпании. Поэтому, когда им было указано на это на стойке регистрации, они выразили желание всё равно лететь, оставив кота на месте», — сказали в пресс-службе аэропорта Жуковский.
Свода правил для таких ситуаций нет, отметили в аэропорте. По закону, в терминал можно зайти и пройти контроль безопасности первый, держа животное на руках. Требования к перелёту указывают непосредственно в авиакомпаниях.
«Поскольку у нас в прошлом таких ситуаций не было, соответственно, не было и необходимости рассматривать какой-то регламент. Но на будущее мы продумаем вопрос внедрения какой-то постоянной регламентной процедуры, обеспечивающей защиту животных в таких ситуациях», — отметили в аэропорту.
Среди сотрудников Жуковского нашлись те, кто захотел приютить кошку. Сейчас питомец находится на временной передержке и готовится поехать в новую семью к постоянному владельцу.
«Кошка сейчас на временной передержке и проходит все необходимые процедуры. У неё уже выявили глистов и полный набор всего. А так как у будущей владелицы уже живёт один питомец, кошка переедет к ней только через неделю», — добавил представитель аэропорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Жуковский
В случае, если старые хозяева потребуют вернуть питомца, им готовы пойти навстречу. Однако, по информации собеседника, они улетали из страны на постоянное место жительства.
«Это уже по согласования новой хозяйки и старых владельцев. Это уже вне компетенции аэропорта. Мы готовы сотрудничать с владельцами, если они всё-таки вернутся, хотя, по моей информации, они улетали на постоянное место жительства», — добавили в Жуковском.
Зоозащитники подобные истории брошенных животных слышат часто. Недавно громкая история с котом Твиксом, который погиб из-за действий проводницы поезда, облетела весь интернет. Сразу после этого стало известно о подмосковном тойтерьере Арчи, которого выбросила из поезда охрана электрички, а его хозяина за пару станций до — ссадили с поезда. И если в этих историях виноваты не столько хозяева, сколько стечение обстоятельств, то с кошкой из Жуковского дела обстоят сложнее. Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких напомнил «Радио 1», что за выброс животного предусмотрены штрафы.
«Оставляя своего питомца в аэропорту, хозяева его бросают. Помимо того, что это в принципе аморальный поступок, это по современному закону ещё и административно наказуемое деяние. По факту люди избавляются от животного, выбрасывая его, а за это у нас в административном кодексе предусмотрено наказание <…> В статье говорится, что владелец может передать животное либо новому владельцу, либо отдать в приют», — сказал Юрий Корецких.
В статье КоАП 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных» предусмотрены штрафы за выброшенных животных. Так, за нарушения норм обращения с животными россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей, за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей, а за выброшенных животных — до 30 тысяч рублей.

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#животное
#штраф
#аэропорт
#жуковский
#кошка
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Подмосковные спасатели сняли ролик о рисках катания со стихийных горок
26 января 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактический ролик об опасностях, которые грозят любителям кататься на несанкционированных горках, сняли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ролик сняли на несанкционированной горке, расположенной в Звенигороде. Опасный склон пользуется большой популярностью у местных жителей, которые не думают о рисках такого досуга», — отмечается в сообщении.

Спасатели отметили, что скорость при спуске на тюбинге может достигать 20 км в час. При этом любое препятствие на склоне — занесённый снегом камень или горка, яма или куст — может стать причиной серьёзной травмы и даже смерти. Кроме того, стихийные горки нередко ведут на дорогу, рельсы или водоём.

Для того, чтобы защитить жителей Подмосковья от этих опасностей, спасатели регулярно патрулируют места катаний и разъясняют, как сделать зимний отдых безопасным. Теперь в этом поможет и снятый ролик. Его размесят в соцсетях Мособлпожспаса.

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#спасатели
#горки
#звенигород
#мособлпожспас
#безопасность
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Комиссар ООН Тюрк назвал казнь американского заключённого азотом пыткой
26 января 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Askolds

В американском штате Алабама заключённый Кеннет Юджин Смит был казнён методом удушения при помощи газообразного азота. Верховный комиссар Организации объединённых наций по правам человека Фолькер Тюрк высказал по этому поводу глубокое сожаление.
Подобная высшая мера наказания санкционирована в трёх американских штатах, однако до недавнего времени нигде не применялась, отмечается на сайте международной организации. В распространённом в Женеве заявлении господин Тюрк указал, что такой новый и непроверенный способ лишения человека жизни, пусть и по приговору суда, может быть приравнен к пыткам или к жестокому, бесчеловечному либо унижающему достоинство отношению.

В заявлении также указывается, что такой способ казни противоречит и искажает фундаментальное право на жизнь. Комиссар по правам человека также опубликовал призыв ко всем государствам мира ввести мораторий на применение такого метода смертной казни в качестве очередного шага к её повсеместному запрещению, за что ратует ООН и Управление Верховного комиссара организации по правам человека.

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#жизнь
#призыв
#право
#оон
#смертная казнь
#сша
#человек
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Пострадавшим от коммунальных аварий подольчанам сделают перерасчёт за ЖКУ
26 января 2024, 14:17

Фото: Фотобанк МО

Жильцам многоквартирных домов Подольска, пострадавших от проблем с отоплением, выполнят перерасчёт за жилищно-коммунальные услуги. Это будет сделано по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
«В домах, где был нарушен температурный режим, плата за отопление составит ноль рублей. То же самое касается горячего водоснабжения. За электроэнергию перерасчет будет сделан в соответствии с платëжкой за ноябрь прошлого года», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Список таких домов можно найти по ссылке.

Глава муниципалитета напомнил, что теперь круглосуточно работает телефон горячей линии 8 (495) 663-99-99. Позвонив по нему, можно оставить любой вопрос, касающийся ЖКХ.

В Подольске 4 января произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Без тепла остались более 170 многоэтажных жилых домов, несколько медучреждений, школ и детсадов. Сейчас теплоснабжение восстановлено.

После этого инцидента президент Владимир Путин принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

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#жкх
#жку
#аварии
#теплоснабжение
#котельная
#московская область
#подмосковье
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Для общественных наблюдателей Воскресенска провели семинар с реконструкцией участка
26 января 2024, 14:13

Фото: пресс-служба МИСК МО

Обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации провели в Воскресенске, в качестве учебного материала использовалась точная копия избирательного участка, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Обучение, проходящее в максимально схожей обстановке, помогает адаптироваться наблюдателям-новичкам. Благодаря «модельному участку», они видят, где должны стоять столы избирательной комиссии, как на них располагаются документы, как должен быть пломбирован ящик для голосования и прочее», — пояснила член Общественной палаты Московской области и Штаба общественного наблюдения региона Ольга Бурлуцкая, которая была спикером на семинаре.

Обучение общественных наблюдателей проводится по обновлённой программе, которую подготовила Общественная палата России и ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#наблюдатели
#воскресенск
#обучение
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