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На стадионе в Красногорске развернули мобильный городок жизнеобеспечения

16 октября 2024, 17:26
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мобильный городок жизнеобеспечения населения развернули на лыжном стадионе в Красногорске в рамках учений по гражданской обороне, такой пункт временного размещения обеспечивает людей не только крышей над головой и предметами первой необходимости, но и поддержкой в разных сферах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Мобильный городок для людей, пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации, состоит из специальной техники и палаток, где размещается административная зона для регистрации и учета прибывающих; жилая зона со спальными местами, хозяйственная зона с полевой кухней, столовой, душевой и умывальником, складские помещения, медпункт, комната матери и ребенка, игровая зона, МФЦ, Почта России и прочее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обитатели пункта временного размещения могут на помощь врачей и психолога, а также работников МФЦ, которые восстановят утерянные документы. Для этого в мобильном офисе МФЦ есть ноутбук, модем и прочие устройства.

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#красногорск
#учения
Пять студентов Президентской академии в Красногорске вступили в комсомол
16 октября 2024, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Пять студентов филиала Президентской академии в Красногорске были торжественно приняты в ряды комсомола. Пресс-служба администрации городского округа Красногорск сообщает, что студенты успешно применяют свои знания на практике, активно участвуя в молодёжной политике.
Например, недавно студенты факультета государственного управления и права Московского областного филиала академии стали основой Красногорского отделения ЛКСМ. В результате голосования секретарём был выбран Никита Печников, а его заместителем стал Александр Усков.

«Также на пленуме в комсомол были торжественно приняты 5 человек, среди которых хотелось бы отметить ученицу школы № 2 Сабину Салихову — фотографа, активистку молодёжного движения Патриография, а также студентов факультета государственного управления и права Илью Боброва и Константина Хумусаридзе, которые имеют обширный опыт работы в молодёжных движениях, в организации различных мероприятий», — рассказал Усов.
Учащиеся всегда принимают участие в мероприятиях молодёжного движения Патриография, организуют фотовыставки и различные акции в поддержку бойцов СВО и активно привлекают школьников и студентов к участию в общественной жизни.

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#красногорск
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Спикер ГД Володин назвал основные жалобы россиян на работу сферы ЖКХ
16 октября 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Основные жалобы граждан, с которыми приходится сталкиваться при обсуждении работы системы жилищно-коммунального хозяйства, касаются высоких тарифов на услуги. Многие также указывают на несоответствие цены качеству предоставляемых услуг.
Об этом рассказал журналистам председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он пояснил, что анонсировал в своём телеграм-канале проведение правительственного часа по вопросам ЖКХ. Эта публикация за короткое время собрала более четырёх тысяч комментариев из разных уголков России, в том числе из Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского края, Коми и Татарстана.

Как сказал спикер нижней палаты российского парламента, кроме высоких тарифов при недостаточном качестве предоставляемых услуг, россияне жалуются также на изношенные коммуникации и отсутствие прозрачности в работе управляющих компаний. Все эти вопросы, актуальность которых подтвердили сами пользователи, будут обсуждаться в ходе тематического правительственного часа, заключил Володин.

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#рф
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В Красногорске отметили Международный день Белой трости
16 октября 2024, 17:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Международный день Белой трости, посвящённый незрячим людями, отметили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово, участие в мероприятии приняли представители подмосковного отделения Всероссийского общества слепых и окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В рамках мероприятия член красногорского Совета депутатов Сергей Сюрин от имени руководства округа вручил лучшим из лучших благодарственные письма за активную жизненную позицию. Он отметил, что за последние годы произошли качественные положительные изменения в адаптации городской среды и медицинской помощи к людям с нарушениями зрения, но останавливаться на достигнутом нельзя», — говорится в сообщении.
Кроме того, для собравшихся провели концерт, в программу которого вошли музыкальные номера от студии «Отражение» и театра песни «Модемуз», а также выступление участницы популярного вокального ТВ-шоу Ярославы Буряк.

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#красногорск
#инвалиды
#мероприятия
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На воинском мемориале Наро-Фоминска увековечили имена погибших бойцов СВО
16 октября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Ещё 30 имен и фамилий бойцов из Наро-Фоминского округа, погибших в ходе специальной военной операции, увековечили на плитах городского мартиролога «Чёрный Тюльпан», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На торжественном мероприятии в честь этого события собрались родственники и друзья погибших, а также представители администрации округа, студенты, школьники и жители города.

«Очень тяжело говорить о погибших, но мы должны это делать, чтобы сохранить память о них. И каждый день во имя погибших ребят приближать ту победу, ради которой они отдали свою жизнь», — сказал председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.
Мероприятие завершилось минутой молчания и оружейными залпами, а затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

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#наро-фоминск
#сво
#памятник
#мемориал
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В Павловском Посаде проводят рейды по безопасности пешеходов
16 октября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, проводят на территории Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основными задачами мероприятия является профилактика и пресечение нарушений со стороны пешеходов и водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В частности, пешеходам напоминают, что они могут выходить на проезжую часть на таких переходах только после того, как оценят расстояние до ближайшего автомобиля и его скорость и убедятся, что переход безопасен», — говорится в сообщении.
Мероприятие стартовало в понедельник, 14 октября, и продлится до конца недели.

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#павловский посад
#пдд
#пешеход
#безопасность
#автомобили
#рейд
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«Добавляют химозы»: Хлебопек рассказал, как отличить настоящий ржаной хлеб от подделки
Хлебопек Барсуков: в настоящем ржаном хлебе будет потрескавшаяся корочка и не будет дырок
16 октября 2024, 16:18

Фото: iStock/bhofack2

16 октября празднуется Всемирный день хлеба. Не удивительно, что у него есть свой праздник, ведь это один из самых популярных и доступных продуктов в мире. Множество поговорок, сказок и преданий связаны с хлебом. И хотя диетологи призывают ограничить потребление этого продукта, сделать это получается с трудом.
Хлебопек Олег Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что вся польза содержится в настоящем ржаном хлебе, однако очень часто происходит обман.

«Темный хлеб –– это ржаной хлеб, потому что рожь темнее пшеницы. У нас в стране бородинский хлеб из ржаного ферментированного солода (жареной ржи). Берут светлую пшеницу, красят ржаным солодом и говорят, что это бородинский хлеб. Но нужно помнить, что в настоящем бородинском хлебе, который раньше называли поминальным, только 1% цельнозерновой пшеницы», — сказал эксперт.

Он рассказал секрет, который поможет отличить ржаной хлеб от подделки.

«Ржаной хлеб всегда будет с потрескавшейся сверху корочкой, как земля в пустыне без воды. Если вы видите гладкую корочку, то это пшеничный хлеб, крашеный солодом. Еще у ржаного хлеба не должно быть ни одной круглой дырки в мякише», —поделился хлебопек.

По его словам, ржаной хлеб, сделанный из качественного зерна (без применения химии), нормального помола и закваской без дрожжей полезен в любом количестве.

«Но вы его много не съедите, потому что там много вкуса, витаминов, объема. Вы берете один кусочек, съели, и организм сразу чувствует наполнение. Потому что в ржи огромное количество селена, который влияет на суставы, присутствует в хрящевой ткани, в волосах, ногтях и костях», — сказал собеседник.

Олег Барсуков порекомендовал печь хлеб дома, потому что в магазинах очень часто продается хлеб с искусственным глютеном внутри, на который у многих людей возникает аллергическая реакция.

«Берут плохое зерно, добавляют химозы и потом продают. Это искусственный пластификатор, как в жвачке или порошке», — заключил специалист по хлебу.

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#фас
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#здоровье
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Глава Павлово-Посадского округа Семёнов передал машину в зону СВО
16 октября 2024, 16:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Машину передал командиру отделения БПЛА «Удар» 30-го полка от лица неравнодушных жителей глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы уже готовимся к новой отправке нашего гуманитарного конвоя, которая состоится в конце месяца. В этот раз включили в свой маршрут и Курское направление, где сейчас также находятся наши земляки. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, которые принимают участие в формировании гумпомощи нашим бойцам в зону специальной военной операции», — сказал Денис Семёнов.
Отмечается, что бойцы сразу отправились на новой машине на свои боевые позиции на Курское направление.

Ранее сообщалось, что в Центральной библиотеке Павловского Посада состоялся благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом».

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#павловский посад
#гуманитарная помощь
#сво
#денис семёнов
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Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ
16 октября 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Сферы здравоохранения и образования должны быть исключены из перечня профессий, по которым иностранным гражданам предоставляют вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощённом порядке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее он подчеркнул, что Минтруд России должен обосновать список профессий, по которым иностранцам предоставляют ВНЖ в РФ в упрощённом порядке. Володин поручил профильному комитету Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов запросить позицию Минтруда по вопросу регулирования отношений в рамках трудовой миграции.

Глава Госдумы призвал сразу вывести из перечня профессий здравоохранение и образование. Это позволит лучшей российской научной и преподавательской школе готовить качественных специалистов.

Володин отметил, что в стране есть дефицит кадров в здравоохранении. Однако целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов или, может быть, все-таки сделать так, чтобы российские студенты медвузов шли работать в больницы, задался вопросами председатель нижней палаты парламента.

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#минтруд
#мигранты
#здравоохранение
#образование
#вячеслав володин
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МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*
16 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Журналистку Наталью Баранову* объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в розыскной базе МВД России.
Отмечается, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом не уточняется, по какой именно.

Напомним, что Баранова* была признана иноагентом Минюстом РФ в 2022 году. Тогда она занимала пост контент-директора просветительского проекта «Теплица социальных технологий»**, который также был внесён в перечень компаний-иноагентов в 2023 году.

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*признаны Минюстом РФ иностранным агентом
**организация признана иноагентом и включена в перечень нежелательных в России
***признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#иноагенты
#минюст рф
#журналист
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