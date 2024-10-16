На стадионе в Красногорске развернули мобильный городок жизнеобеспечения

16 октября празднуется Всемирный день хлеба. Не удивительно, что у него есть свой праздник, ведь это один из самых популярных и доступных продуктов в мире. Множество поговорок, сказок и преданий связаны с хлебом. И хотя диетологи призывают ограничить потребление этого продукта, сделать это получается с трудом.