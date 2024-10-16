На стадионе в Красногорске развернули мобильный городок жизнеобеспечения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Мобильный городок жизнеобеспечения населения развернули на лыжном стадионе в Красногорске в рамках учений по гражданской обороне, такой пункт временного размещения обеспечивает людей не только крышей над головой и предметами первой необходимости, но и поддержкой в разных сферах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мобильный городок для людей, пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации, состоит из специальной техники и палаток, где размещается административная зона для регистрации и учета прибывающих; жилая зона со спальными местами, хозяйственная зона с полевой кухней, столовой, душевой и умывальником, складские помещения, медпункт, комната матери и ребенка, игровая зона, МФЦ, Почта России и прочее», — говорится в сообщении.Отмечается, что обитатели пункта временного размещения могут на помощь врачей и психолога, а также работников МФЦ, которые восстановят утерянные документы. Для этого в мобильном офисе МФЦ есть ноутбук, модем и прочие устройства.
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