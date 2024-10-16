В Красногорске отметили Международный день Белой трости

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Международный день Белой трости, посвящённый незрячим людями, отметили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово, участие в мероприятии приняли представители подмосковного отделения Всероссийского общества слепых и окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В рамках мероприятия член красногорского Совета депутатов Сергей Сюрин от имени руководства округа вручил лучшим из лучших благодарственные письма за активную жизненную позицию. Он отметил, что за последние годы произошли качественные положительные изменения в адаптации городской среды и медицинской помощи к людям с нарушениями зрения, но останавливаться на достигнутом нельзя», — говорится в сообщении.Кроме того, для собравшихся провели концерт, в программу которого вошли музыкальные номера от студии «Отражение» и театра песни «Модемуз», а также выступление участницы популярного вокального ТВ-шоу Ярославы Буряк.
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