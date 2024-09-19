На строительстве поликлинике в Королёве завершают подготовку котлована

Фото: Роман Савельев
Поликлинику, рассчитанную на приём тысячи пациентов за смену, строят на территории Королёвской больницы на улице Циолковского, сейчас на объекте ведётся обустройство котлована под фундамент, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Мы планируем залить котлован бетоном и затем заняться гидроизоляцией. Это позволит начать возведение фундамента. В настоящее время мы уже переложили теплосеть и подготовили котлован», – рассказал начальник участка Давид Геворгян.Он добавил, что в работах задействовано 15 человек и используется семь единиц техники. Давид Геворгян. Также подчеркнул, что работы идут в соответствии с установленным графиком и нехватки в строительных материалах нет.
Открытие новой поликлинике запланировано на 2027 год.
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