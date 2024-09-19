В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство двух девятиэтажных домов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья завершено на улице Чкалова в городе Старая Купавна Богородского округа, новостройки ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Скоро здесь смогут справить новоселье 345 человек (128 семей), проживающих в аварийном жилом фонде общей площадью более 5,5 тыс. квадратных метров», — уточнили в министерстве.В новых квартирах сделана числовая отделка, установлена сантехника и электроплиты. Прилегающая территория благоустроена, там установлены спортивная и детская площадки, есть зоны для отдыха и парковка на 135 мест.
Ключи от новых квартир переселенцы из аварийных домов, расположенных на улицах Шевченко, Кирова, Матросова, Текстильщиков, Чехова, Чапаева и Октябрьской, получат до конца сентября.
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Лев Каштанов