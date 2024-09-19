В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья

В Московской области медицинские работники, не имеющие собственного жилья, могут получить компенсацию за аренду жилья. Ежемесячная выплата в размере 20 тысяч рублей доступна для представителей 35 профессий, включая фельдшеров, рентгенологов и медсестёр. Супружеские пары медицинских работников также могут претендовать на сумму до 30 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.