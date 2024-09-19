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В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья

19 сентября 2024, 10:34
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Строительство двух девятиэтажных домов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья завершено на улице Чкалова в городе Старая Купавна Богородского округа, новостройки ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Скоро здесь смогут справить новоселье 345 человек (128 семей), проживающих в аварийном жилом фонде общей площадью более 5,5 тыс. квадратных метров», — уточнили в министерстве.
В новых квартирах сделана числовая отделка, установлена сантехника и электроплиты. Прилегающая территория благоустроена, там установлены спортивная и детская площадки, есть зоны для отдыха и парковка на 135 мест.



Ключи от новых квартир переселенцы из аварийных домов, расположенных на улицах Шевченко, Кирова, Матросова, Текстильщиков, Чехова, Чапаева и Октябрьской, получат до конца сентября.

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#богородский городской округ
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#новостройки
#переселение
#минстройкомплекс мо
#строительство
В Жуковском прошли командно-штабные учения по ликвидации техногенной ЧС на «Теплоцентрали»
19 сентября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Сегодня в Жуковском состоялись командно-штабные учения на тему «Действия органов управления городского звена МОСЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и ее последствий на пожаровзрывоопасном объекте МП "Теплоцентраль"», сообщает пресс-служба администрации г. о. Жуковский.
В мероприятии принял участие глава города Борис Аубакиров, а для устранения аварии были задействованы нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия (медицинские, противопожарные, разведывательные) и городские экстренные службы.

Согласно сценарию, из-за отказа контрольно-измерительных приборов и автоматики пламя горелки котла в водогрейной котельной погасло, произошёл выброс природного газа и образовалось облако газовоздушной смеси. В результате отказа газоанализатора и клапана-отсекателя на газопроводе-вводе и при наличии источника возгорания произошёл взрыв природного газа в топке котла и взрыв облака ГВС. В зоне аварии оказались пострадавшие.

«Учения прошли успешно, все задействованные в них службы сработали слажено и уложились в установленные нормативы», — отметил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.
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#подмосковье
#жуковский
#мчс
#учения
#спасатели
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Медицинские работники в Московской области могут получить компенсацию за аренду жилья
19 сентября 2024, 10:35

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области медицинские работники, не имеющие собственного жилья, могут получить компенсацию за аренду жилья. Ежемесячная выплата в размере 20 тысяч рублей доступна для представителей 35 профессий, включая фельдшеров, рентгенологов и медсестёр. Супружеские пары медицинских работников также могут претендовать на сумму до 30 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных мер соцподдержки медработников у нас в регионе. Стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники и за время ее действия ей воспользовались более 12 тыс. врачей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Для получения выплаты медицинские работники должны соответствовать определённым условиям. Они должны работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Министерству здравоохранения Московской области, и находиться на территории региона. Также у супругов и детей заявителя не должно быть своего жилья в Подмосковье. Важно отметить, что они не должны пользоваться помещениями коммерческого, социального или специализированного найма, а также получать денежную компенсацию за аренду жилья от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале государственных услуг.

Кроме того, в Московской области существуют и другие программы социальной поддержки медицинских работников, такие как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.

Более подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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#подмосковье
#земля
#выплаты
#социальная компенсация
#людмила болатаева
#врачи
#аренда
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Услугу по вывозу ненужных веще на госпортале Подмосковья снабдили картой
19 сентября 2024, 10:17

Фото: iStock/dusanpetkovic

Онлайн-карту с пунктами по сбору вторсырья открыли на портале госуслуг Московской области: этой картой дополнен сервис «Вывоз ненужных вещей», сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.

«Сервис «Вывоз ненужных вещей» работает на региональном госпортале Подмосковья чуть меньше месяца. За это время через него оформили свыше 200 заявок на вывоз старой мебели, сантехники и других предметов быта. Теперь сервис дополнили интерактивной картой, на которой отмечены 668 точек приёма небольшого вторсырья, вывоз которого заказать нельзя», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Опция «Вывоз ненужных вещей» размещена на областном портале госуслуг в разделе «Сервисы». Если в списке предметов на вывоз не оказалось подходящего, пользователь может воспользоваться интерактивной картой, найти ближайший к нему пункт по сбору вторсырья и отнести туда ставшие ненужными вещи самостоятельно.

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#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
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Путин поручил создать фонд для сохранения исторического облика Сергиева Посада
19 сентября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/wastesoul

Фонд, чтобы воссоздать и сохранить исторический облик Сергиева Посада, поручил создать президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте с официальными правовыми актами.
«…Утвердить прилагаемый состав (прилагается) архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области», — сказано в документе.

Состав ответственных за выполнение распоряжения утвержден премьером Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился построить вокзал в Сергиевом Посаде. Список поручений можно найти на сайте Кремля. Кроме того, в городе на земле за рубль будет запущено производство станций пожаротушения.

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Многодетная семья из Московской области приобрела дом благодаря жилищной программе
#россия
#подмосковье
#сергиев посад
#новости подмосковья
#владимир путин
#фонд
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Жители Подмосковья приобрели государственные земли для садоводства и строительства жилья
19 сентября 2024, 10:02

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило о заключении двух договоров купли-продажи с жителями на покупку земельных участков в городских округах Истра и Домодедово.
В Истре был выкуплен участок площадью 1205 квадратных метров с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» и разрешённым использованием для садоводства за 33,7 тысячи рублей, а в Домодедово участок площадью 994 квадратных метра под индивидуальное жилищное строительство за 37,2 тысячи рублей.

Физические и юридические лица имеют возможность приобрести или арендовать земельные участки на территории Московской области через торги.

Информация о доступных участках размещается на порталах ЕАСУЗ и официальном сайте администрации.

Для подачи заявки необходимо предоставить номер извещения о торгах, копию паспорта и доверенность (если заявитель представляет интересы другого лица).

Услуга предоставляется бесплатно.

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В жилом комплексе «Кембридж» планируется построить 18 новых таунхаусов
19 сентября 2024, 10:01

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Истре, Московская область, запланировано строительство 18 новых таунхаусов в коттеджном посёлке «Кембридж», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В «Кембридже» функционирует детский сад с развивающими группами, основанными на методике Монтессори, а также работают творческие студии для детей, где они могут заниматься вокалом, рисованием, акробатикой и театральным искусством.

В настоящее время на территории жилого комплекса идёт строительство школы на 594 ученика, уровень готовности которой составляет 68%.

Въездная группа выполнена в виде замка и включает в себя универмаг, салон красоты, аптеку, бытовые услуги и семейное кафе.

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#московская область
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Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде
Путин поручил рассмотреть строительство нового здания вокзала в Сергиевом Посаде
19 сентября 2024, 09:57

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде. Список поручений по итогам поездки в Сергиев Посад появился на сайте Кремля.
«Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024-2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... реконструкция платформ железнодорожной станции в городе Сергиев Посад со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания железнодорожного вокзала», — указано в документе.
Крайний срок первого доклада о выполнении первых 31 поручения — 1 марта 2025 года. Ответственными за них назначили Председателя правительства России Михаила Мишустина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

До этого сообщалось, что в Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в совхозе «Головково»
19 сентября 2024, 09:54

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Выездной приём работников совхоза «Головково» провели представители администрации Наро-Фоминского городского округа, большинство участников встречи проживают в зоне территориального управления Таширово и темой обсуждений стали местные проблемы, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе выездного приёма были подняты вопросы благоустройства, транспортного обеспечения, качество воды, доступности образовательных и медицинских услуг.

«Радует, что жители подошли к диалогу с руководителями окружной администрации ответственно – практически все участники встречи не только высказывали претензии, но и предлагали пути решения проблемы. Уверен, что только такой ответственный подход всех участников диалога обеспечит развитие как территориального управления Таширово, так и совхоза «Головково», — сказал глава округа Роман Шамнэ.
По итогам встречи руководитель округа дал поручение оказать помощь с постановкой на баланс муниципалитета дороги, которая ведёт к участкам для многодетных, оперативно решить вопрос с благоустройством пруда, продлить автобусный маршрут №26 до амбулатории и пр.

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#наро-фоминск
#выездная администрация
#роман шамнэ
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Многодетная семья из Московской области приобрела дом благодаря жилищной программе
19 сентября 2024, 09:43

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Многодетная семья Дубовых из Химок готовится к переезду в новый дом. Благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище», они смогли приобрести земельный участок с тремя домами, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Валерий и Анастасия воспитывают восьмерых детей. Старшему ребёнку 17 лет, а младшему только 2 года. По словам матери, образ жизни в большой семье формировался годами.

«Справляемся, у каждого свои обязанности. Домашними делами занимаюсь я. Мне помогают старшие девочки, они уже умеют готовить. Розетки починить — это к мужу. Он и мальчикам объясняет, как устранить какие-то бытовые неполадки», — рассказывает Анастасия.
Квартира, в которой жили Дубовые, стала тесной для десяти человек. Узнав о региональных мерах поддержки, супруги смогли улучшить жилищные условия.

«Я увидела сюжет, как многодетной матери прямо в роддоме вручали ключи в рамках подпрограммы, и мы тоже решили попробовать. Все получилось! Мы выбрали земельный участок в деревне, где построены три дома. Сейчас готовимся к переезду, пока будем жить в одном доме. Совсем скоро ребята подрастут и смогут начать жить отдельно. При этом все мы будем рядом», — продолжает Анастасия.
Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» в рамках государственной программы Московской области «Жилище» — это многодетные семьи Подмосковья с семью и более детьми или семьи, в которых одновременно родились трое и более детей. Они могут получить стопроцентную субсидию на покупку более комфортного и подходящего жилья для всей семьи, согласно информации от Министерства жилищной политики Московской области.

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В Московской области молодым семьям помогут улучшить жилищные условия
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