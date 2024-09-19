В Дедовске проведут реконструкцию ВЗУ

Водозаборный узел (ВЗУ) в городе Дедовск округа Истра ожидает реконструкция, подряд на работы выставлен на электронные торг, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.