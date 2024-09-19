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В Дедовске проведут реконструкцию ВЗУ

19 сентября 2024, 11:19
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Водозаборный узел (ВЗУ) в городе Дедовск округа Истра ожидает реконструкция, подряд на работы выставлен на электронные торг, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию водозаборного узла №1 в Дедовске, в рамках которой предусмотрено строительство станции обезжелезивания в отдельном павильоне и строительство двух резервуаров чистой воды. В результате реконструкции производительность ВЗУ должна составить 7500 кубических метров питьевой воды в сутки», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.



Начальная цена лота составляет 272 миллиона 102 тысячи 640 рублей. Заявки принимаются до 30 сентября.

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