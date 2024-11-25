На Ступинском химзаводе проведи выездную администрацию

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Встречу с населением в формате выездной администрации провело руководство городского округа Ступино на территории Ступинского химического завода, сотрудники предприятия смогли обсудить волнующие их вопросы с чиновниками и депутатами, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Приехали на ведущее предприятие в сфере химической промышленности. Генеральный директор Василий Павлович (Гавриков — прим. ред.) вышел с инициативой, мы откликнулись и решили провести здесь встречу в формате выездной администрации. Вопросы – разные. Решения проблем взяты на контроль, часть работ запланируем на следующий год», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.В частности, в ходе встречи жительница Большого Образцова попросила отсыпать щебнем дорогу в селе. Эти работы включат в план будущего года. Кроме того, по просьбе жителей глава округа поручил рассмотреть возможность перенести газификацию села с 2027 года на более ранний срок.
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