Готовность капремонта Дворца культуры в Ступине превысила 90%

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Капитальный ремонт проводится в здании Дворца Культуры в Ступине, ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонтные работы исполнены более чем на 90%. На объекте работает около 90 человек, к концу 2024 — началу 2025 года планируем завершить все работы в левом крыле», — заявил Сергей Мужальских.Отмечается, что в правом крыле здания уже проводятся занятия и мероприятия, а работу Большого зала планируют возобновить в декабре.
В ходе капитального ремонта во Дворце культуры заменили все инженерные сети, укрепили межэтажные перекрытия и обновили полы во всём здании. Установлена архитектурная подсветка здания, а в залах отреставрирована лепнина и художественная роспись.
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Лев Каштанов