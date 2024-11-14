Глава Ступина Мужальских проверил ход ремонта лицея №2

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Здание лицея №2 в Ступине капитально ремонтируют, ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских в рамках выездного часа образования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За 60 лет здание ни разу не ремонтировалось. В этом году благодаря поддержке губернатора Московской области начался капитальный ремонт. Демонтажные работы практически завершены. К началу следующего учебного года ребята войдут в обновлённую школу», — сказал Сергей Мужальских.В настоящее время в здании сняты старые напольные покрытия, демонтированы потолки и осветительные приборы, разобрана большая часть внутренних перегородок. Отмечается, что в результате капитального ремонта здание будет обновлено как внутри, так и снаружи. Кроме того, будет благоустроена пришкольная территория.
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