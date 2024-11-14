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Глава Ступина Мужальских проверил ход ремонта лицея №2

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Здание лицея №2 в Ступине капитально ремонтируют, ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских в рамках выездного часа образования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«За 60 лет здание ни разу не ремонтировалось. В этом году благодаря поддержке губернатора Московской области начался капитальный ремонт. Демонтажные работы практически завершены. К началу следующего учебного года ребята войдут в обновлённую школу», — сказал Сергей Мужальских.
В настоящее время в здании сняты старые напольные покрытия, демонтированы потолки и осветительные приборы, разобрана большая часть внутренних перегородок. Отмечается, что в результате капитального ремонта здание будет обновлено как внутри, так и снаружи. Кроме того, будет благоустроена пришкольная территория.

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#лицей
Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 16-17 и 18-22 ноября
14 ноября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится 16-17 и 18-22 ноября из-за работ по реконструкции станции Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Во время работ интервалы между поездами будут увеличены. Часть электричек дальнего следования отменят. У некоторых поездов сократят количество остановок на маршруте, у некоторых будет сокращён сам маршрут», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным изменениям в расписании и учитывать их при планировании поездок. Уточнить актуальный график движения поездов можно на сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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В Подольске модернизировали три котельные и обновят более 14 км теплосетей
14 ноября 2024, 17:09

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил качество работ, проведённых к отопительному сезону в Подольске. Этот городской округ – на особом контроле, так как прошлой зимой из-за крупной аварии в котельной и на теплосетях жители микрорайона Климовск и других населённых пунктов несколько дней оставались без тепла.
С весны в Подольске проходит масштабная модернизация системы теплоснабжения. Проведён капремонт трёх котельных, обновлено ещё 40 источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов. Кроме того, перекладывают семь участков теплотрассы суммарной протяжённостью 14,5 км.
«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надёжные котельные с новыми котлами, аппаратурой, высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. Сейчас проведены все необходимые мероприятия по её модернизации», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он напомнил, что, кроме котельных, в Подмосковье обновляют теплосети.
«В этом году сосредоточились в основном на магистральных сетях большого диаметра – более 400-500 мм. Там, где возможно, не только меняем трубы, но и убираем их под землю. Следующий этап – заменить межквартальные трубы меньшего диаметра 50-200 мм и осуществлять врезку в дома. В городском округе Подольск – самая большая программа. Она предполагает инвестиции более 4,7 млрд рублей. Это и замена котлов, и настройка автоматики, и модернизация теплосетей», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Котельная в Климовске обеспечивает теплом 177 домов, где проживают около 27 тыс. человек, а также 19 социальных объектов – школы, детсады и больницу. Ранее она принадлежала частным владельцам, но после аварии по решению президента была передана в собственность муниципалитету. Это позволило модернизировать объект по госпрограмме. Сейчас в рабочем состоянии – четыре котла.
«За полгода мы восстановили в котельной два больших котла и установили маленький. Если выходит из строя один котёл, мы сразу включаем второй, а если выходит второй, запускаем маленькие котлы. В ходе модернизации котельной построена новая гребёнка. До этого она находилась на улице и прошлой зимой, когда были низкие температуры, замерзала. Также установили новое оборудование, поставили датчики, которые позволяют видеть информацию о выдаваемых параметрах в любое время», – рассказал директор «Подольской теплосети» Илья Данилов.

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В августе в Подольске модернизировали ещё две котельные – в микрорайонах Шепчинки и Парковом.

Что касается теплосетей в городском округе Подольск, то большая часть работ по их модернизации проходит в Климовске – это 11 из 14,5 км.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Другое важное направление модернизации системы теплоснабжения – установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах. Это способствует снижению теплопотерь в случае аварии на трубопроводе. До конца года в Подольске планируется оснастить такими пунктами порядка 150 домов. А всего в Подмосковье к ним подключат более 350 МКД.

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#климовск
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Для школьников Павловского Посада провели мастер-класс по машиностроению
14 ноября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мастер-класс по машиностроению провели для учеников 8-9 классов гимназии Павлово-Посадского округа в местном техникуме студенты-амбассадоры профессионалитета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На мастер-классе школьники смогли увидеть своими глазами, как работают настоящие мастера. Под руководством студентов они научились делать разметку и попробовали поработать на настоящем сверлильном станке», — говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия отметили, что такие встречи помогают школьникам лучше познакомиться с различными профессиями и сделать свой выбор на будущее.

Ранее сообщалось, что в Доме культуры «Ленский» в Павловском Посаде 15 ноября состоится бесплатный мастер-класс по восточным танцам.

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#павловский посад
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В России стартовал конкурс семейных историй «Освободители Европы»
14 ноября 2024, 15:53

Фото: iStock / Olga Chetvergova

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» запустило проект «Освободители Европы». Об этом сообщили в пресс-службе движения.
«Цель проекта – рассказать широкой аудитории о воинах Красной Армии, которые в годы Великой Отечественной войны освобождали Европу от нацизма. Для увековечения их памяти будет проведён конкурс семейных историй. Участники смогут рассказать о предках, принимавших участие в освобождении Европы; о героях, ценой жизни спасавших мирное население европейских стран, об участниках движения Сопротивления в странах Южной и Западной Европы», – говорится в сообщении.
Победители конкурса смогут принять участие в мероприятиях к 80-летию Победы, а герои их историй будут изображены на картине известного художника. Помимо этого, фото героев и их истории появятся на интерактивном панно, созданном на основе картины. Панно будет размещено на сайте движения.

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«Профилактика Альцгеймера»: Нутрициолог назвала вид мяса, употребление которого предотвратит деменцию
Нутрициолог Дианова: в курином мясе преимуществ больше, чем в любом другом
14 ноября 2024, 15:41

Фото: iStock/NataliPopova

Ежегодно во второй четверг ноября отмечают Всемирный день курицы, который посвящен одному из самых распространенных видов домашней птицы. Этот день призван привлечь внимание к важности куриного мяса и яиц в питании, их ценности и к разнообразным способам приготовления.
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в курице преимуществ больше, чем у говядины свинины и разных видов красного мяса.

«У курицы низкая калорийность независимо от того, какая часть, потому что там меньше насыщенных жиров и трансжиров. Если избирательно сравнивать разные части, то иногда курица превышает на 100 грамм просто чистого белка, который организмом лучше усваивается. Там много железа», — сказала врач.

По ее словам, эндокринологи рекомендуют сокращать красное мясо и переходить на любые виды индейки и птицы.

«Это способствует профилактике сахарного диабета. Сейчас вышли рекомендации по питанию для профилактики нейродегенеративных заболеваний, в том числе Альцгеймера, и ученые советуют один раз в неделю красное мясо, и несколько раз в неделю мясо птицы (от трех до пяти раз)», — объяснила Дианова.

Она добавила, что курицы в рационе должно быть больше.

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Суд приговорил москвичку к восьми годам колонии за фейки о Вооружённых силах РФ
14 ноября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жительницу Москвы Анастасию Бережинскую. Она признан виновной в совершении трёх преступлений — распространении фейков о российской армии, дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма.
Путём частичного сложения наказаний было решено окончательно назначить москвичке наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Кроме того, ей на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Все обвинения, выдвинутые против Бережинской, были связаны с её публикациями в социальной сети «ВКонтакте», а также с комментариями к ним. До приговора женщина находилась под подпиской о не выезде и на судебные заседания являлась самостоятельно. Её взяли под стражу в зале суда, дожидаться решения по апелляции она будет уже в СИЗО.

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* Признан иноагентом в РФ
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Подмосковье вошло в топ-20 по числу участников олимпиады «Я — профессионал»
14 ноября 2024, 15:37

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Завершилась регистрация участников в VIII сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей», по количеству поданных заявок Московская область вошла в топ-20 регионов, сообщает пресс-служба олимпиады.
«Регистрация проводилась с 26 сентября по 12 ноября. За это время были поданы заявки от 185 тысяч 610 участников, представляющих более тысячи российских вузов. В том числе от студентов вузов Подмосковья было подано 2 тысячи 925 заявок», — отмечается в сообщении.
Как рассказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, самыми активными представителями Подмосковья оказались студенты Государственного социально-гуманитарного университета — они подали 1151 заявку, учащиеся Московского государственного института культуры (613 заявок) и студенты Государственного гуманитарно-технологического университета (304 заявка).

Отборочный тур VIII сезона олимпиады будет проходить с 15 ноября по 1 декабря. Полная информация размещена на сайте олимпиады.

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#олимпиада
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Экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку назначили запрет определённых действий
14 ноября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/ zoka74

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятки в особо крупном размере. Подсудимому запретят определённые действия, проинформировал 78.ru.
Сергей Оверчук заработал примерно восемь миллионов рублей в ходе заключения контрактов на благоустройства.

Суд заключил, что экс-глава Адмиралтейского района не имеет право покидать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, посещать массовые мероприятия, бывать в здании администрации, а ещё пользоваться телефоном и выходить в интернет. По статье, которую предъявляют Оверчуку, он может лишиться свободы на 15 лет.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала об изъятии и обращении в доход государства имущества бывшего следователя Марата Тамбиева. Мужчину осудили за крупнейшую в истории России взятку в размере 7,3 миллиарда рублей.

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«Не завидую ему»: Виталий Милонов вывезет на полигон обидчика своего сына
Милонов повезёт своего сына и его обидчика на полигон, чтобы они помирились
14 ноября 2024, 15:17

Виталий Милонов (Фото: riamediabank/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет отвезти на полигон юношу, который сломал скулу его 12-летнему сыну, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
«Бедный, конечно, сын мой. Не завидую ему. Подраться даже спокойно не может. Знаете, я тоже в детстве дрался», — отметил Виталий Милонов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что самым правильным решением будет друг друга простить, поддержать и не позволять подобному происходить вновь.

«Любой конфликт заканчивается хорошо, когда он заканчивается миром. Я уверен, что нам нечего делить», — обратил внимание политик.

Виталий Милонов сказал о планах отвезти мальчиков на военный полигон, чтобы они подержали в руках автоматы и увидели ценность того, что можно «на своего соратника, сослуживца рассчитывать в трудный момент». Депутат уверен, что его сын с обидчиком станут друзьями.

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