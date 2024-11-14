Глава Ступина Мужальских проверил ход ремонта лицея №2

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил качество работ, проведённых к отопительному сезону в Подольске. Этот городской округ – на особом контроле, так как прошлой зимой из-за крупной аварии в котельной и на теплосетях жители микрорайона Климовск и других населённых пунктов несколько дней оставались без тепла.