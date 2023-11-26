На трассе Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничено движение

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Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение на участке трассы Симферополь — Евпатория в связи с подтоплениями ограничено. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«При планировании проезда из города Евпатории в направлении городов Саки и Симферополь просим руководствоваться временной схемой объезда», — говорится в публикации.
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