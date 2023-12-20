На Украине объявили в розыск Михаила Фридмана

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом сообщает МВД Украины.
Сообщается, что Фридмана разыскивают как лицо, которое «скрывается от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения указывается 10 октября текущего года.
Российскому бизнесмену предъявляется обвинение в захвате власти, изменение границ украинской территории, а также в финансировании действий, которые направлены на изменение конституционного строя.
Напомним, в октябре этого года российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль. Информацию об этом подтвердили в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».
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Российскому бизнесмену предъявляется обвинение в захвате власти, изменение границ украинской территории, а также в финансировании действий, которые направлены на изменение конституционного строя.
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Екатерина Коршунова