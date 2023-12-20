Блинкен высказался о ситуации с арестованными в России американцами

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США очень активно работают над возвращением из РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции по итогам года, трансляция доступна на сайте Госдепартамента.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена освободила близкого соратника Николаса Мадуро в обмен на американских заключённых. По информации СМИ, на свободу выпустили венесуэльского дипломата Алекса Сааба. В обмен на него, Венесуэла отпустила не менее десяти граждан Соединённых Штатов.
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Екатерина Коршунова