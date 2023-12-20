Посол РФ в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона. Об этом сообщает TRT.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ.
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