На Украине прошла волна массового «минирования» органов власти

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Анонимные сообщения о минировании гражданских объектов поступают по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Сумах. Об этом сообщает «РБК-Украина».
В разных регионах страны на электронную почту органов центральной власти, местного самоуправления и других объектов приходят письма о минировании зданий. В полиции Украины подтвердили данную информацию.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ищут взрывоопасные объекты в школах, в здании Верховного суда и в иных учреждениях.
Ранее начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что поступила информация о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ищут взрывоопасные объекты в школах, в здании Верховного суда и в иных учреждениях.
Ранее начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что поступила информация о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова