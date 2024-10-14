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Нардеп Верховной рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене, уверен, что украинский конфликт необходимо завершить, а если действующее руководство республики на это неспособно, его надо поменять.
«Если действующая власть закончить войну не способна, значит, нужна другая власть. Та, которая сможет», — написал Дубинский в Telegram-канале.Глава киевского режима Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании 2019 года обещал завершить конфликт на Юго-Востоке страны. Однако позже, набрав большинство голосов, он забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.
В настоящее время Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку его срок завершился 20 мая 2024 года.
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