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В Верховной раде сделали заявление о завершении украинского конфликта

Нардеп Верховной рады Дубинский: украинский конфликт нужно заканчивать
14 октября 2024, 18:00
Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Нардеп Верховной рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене, уверен, что украинский конфликт необходимо завершить, а если действующее руководство республики на это неспособно, его надо поменять.
«Если действующая власть закончить войну не способна, значит, нужна другая власть. Та, которая сможет», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании 2019 года обещал завершить конфликт на Юго-Востоке страны. Однако позже, набрав большинство голосов, он забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.



В настоящее время Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку его срок завершился 20 мая 2024 года.

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Омбудсмен Москалькова назвала число жителей, погибших в пограничных с Украиной областях
Москалькова заявила о почти 400 погибших жителях в приграничных областях
14 октября 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что за два года в Белгородской, Курской и Брянской областях погибли почти 400 мирных жителей, передает РИА Новости.
По словам омбудсмена, в период с 2022 по нынешний год в результате террористических действий ВСУ погибли 398 мирных жителей, 1157 были ранены. Москалькова добавила, что расстрелы мирного населения в домах или при попытках эвакуации — это грубейшее нарушение обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Генерал Алаудинов: половина занятых ВСУ территорий Курской области освобождена
14 октября 2024, 18:35

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Приблизительно 50% занятой боевиками ВСУ территории Курской области освобождено. Об этом ГТРК «Курск» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена», — прокомментировал офицер.
Украина напала в приграничье Курской области рано утром, 6 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район отправили подкрепление. Противнику дали отпор бойцы ВС РФ, погранслужба ФСБ и Росгвардия.

По оценкам экспертов, глава киевского режима Владимир Зеленский такими действиями в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе.

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#россия
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#сво
#всу
#курская область
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«Профукали»: экс-сотрудник СБУ анонсировал уход ВСУ из Курской области
Экс-сотрудник СБУ Стариков анонсировал уход ВСУ из Курской области
14 октября 2024, 18:15

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Нападение ВСУ в приграничье Курской области целиком провалено, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом «ПолитЭксперт».
«Я же сказал, что по итогу мы займем маленький плацдарм в районе Суджи, <…> и все, и нас оттуда выбьют. Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали», — прокомментировал аналитик.
Он подчеркнул, что так называемая операция боевиков ВСУ начиналась как наступательная, а стала в итоге оборонительной. Кроме того, у них нехватка ресурсов, поэтому радикалы не удерживают ее по всей линии, переходя в очаги.

Украина напала на Курскую область с утра 6 августа, бои в регионе продолжаются.

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В ОПК сравнили оружие России и НАТО
Евтухов: российское оружие превосходит поставляемое для ВСУ вооружение НАТО
14 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Российское вооружение во много превосходит то, которое страны НАТО поставляют для ВСУ, заявил начальник управления президента Росии по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, основная задача — обеспечить ВС РФ всем необходимым для победы.
«Наше вооружение сегодня по своим характеристикам не уступает, а во многом опережает то вооружение, которое поставляется странами НАТО нашему противнику», — отметил он.
Евтухов также добавил, что все контракты на поставку российского за границу выполняются в срок, в заявленном количестве и качестве вопреки ограничениям и санкциям.

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#всу
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Эксперт назвал цель плана КНР по Украине
Аналитик Бордачев: цель плана КНР по Украине связана с безопасностью Евразии
14 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/designer491

Мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине связан с безопасностью на западе Евразии. Об этом журналистам «Ленты.ру» рассказал аналитик Тимофей Бордачев.
«Речь, собственно, не идет о конкретно украинской истории, а в целом об устройстве безопасности в западной части Евразии», — сказал эксперт.
Он добавил, что идея является достаточно крупной, причем западные государства от нее не в восторге, считает Бордачев.

Западу, резюмировал собеседник, невыгодно, что помимо них кто-то еще хочет заниматься продвижением международных инициатив, а вот для Китая это прогресс, поскольку он отходит от традиций не вмешиваться в дела Европы.

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#конфликт
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ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
Рогов: ВСУ обстреляли жилые кварталы в Токмаке
14 октября 2024, 17:44

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска обстреляли мирное население в Токмаке Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят удары по жилым кварталам мирных жителей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что подробности приведет позже.

Ранее Рогов также сообщал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли взвод солдат при попытке контратаковать в районе населённого пункта Левадное в Запорожской области. По его словам, российские войска зашли на северные окраины Левадного. Ночью украинские подразделения предприняли попытку контратаки на этом участке, но она закончилась крайне неудачно.

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Пришедшее в Одессу с оружием судно Optima вновь попало под удар «Искандера»
14 октября 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Армия России ударила «Искандером» по сухогрузу Optima, ходящим под флагом Палау, который привез в Одессу военный груз для ВСУ. Об этом пишет издание «Русское оружие».
По данным издания, утром 14 октября ВС РФ ударила по судну баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Сухогруз перевозил боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.

В результате российской атаки сухогруз получил повреждение.

По словам военного аналитика Александра Перенджиева, ОТРК «Искандер-М», который бил по судну с партией оружия и боеприпасов из Европы в одесский порт, — гроза НАТО. Он подчеркнул, что «Искандер-М» является одним из самых мощных вооружений в мире, бьет кассетно-осколочными или осколочно-фугасными снарядами. Это позволяет ему поражать самые разные цели.

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#оборудование
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#вооружения
#наемники
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Эксперт назвал один фактор, который вызовет проблемы у ВСУ под Курском осенью
Аналитик Шарковский: распутица вызовет проблемы у ВСУ под Курском осенью
14 октября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Осенняя распутица вызовет проблемы у боевиков ВСУ в Курской области осенью. Об этом пишет «Абзац», ссылаясь на военного аналитика Александра Шарковского.
«Сейчас прошли первые дожди. Пока они распутицу не принесли, но над Атлантикой уже формируются ливневые фронты. Распутица поставит крест на украинцах», — прокомментировал Шарковский.
Он также добавил, что украинцы в российском регионе начнут «вымирать», ведь им будет весьма тяжело удержать позиции.

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Враг получил отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Бои там продолжаются и сейчас. Как отмечало командование ВСУ, целью нападения было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#украина
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#сво
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Подполье: почти все наемники и боевики ВСУ погибли при ударе ВС РФ у порта Одессы
14 октября 2024, 16:54

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

На месте российского удара в районе порта в Одессе присутствовали западные офицеры и боевики ВСУ, почти все они погибли. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«Известно, что при разгрузке присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли», — рассказал Лебедев.

Ранее он сообщал, что армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ.

По данным издания «Русское оружие», утром 14 октября, Optima попал под российский удар, нанесенный баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Судно перевозило боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.

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