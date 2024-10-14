Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

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Президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон жестко прервала протест представителей Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
По словам парламентария, Украина пыталась протестовать против того, что Тулия Эксон посещала Петербург и проводила встречи. Уточняется, что президент Ассамблеи жестко оборвала выступление украинской делегации по данному вопросу.
Чепа также напомнил о похожем случае на заседании Фонда Клинтона, где представителям Украины не позволили выступить. Примечательно, что мероприятие в основном было посвящено «украинской тематике».
Ранее стало известно, что украинские журналисты пожаловались на давление со стороны властей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Чепа также напомнил о похожем случае на заседании Фонда Клинтона, где представителям Украины не позволили выступить. Примечательно, что мероприятие в основном было посвящено «украинской тематике».
Ранее стало известно, что украинские журналисты пожаловались на давление со стороны властей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова