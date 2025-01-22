На Украине раскритиковали супругу Зеленского за отпуск на швейцарском горнолыжном курорте

Фото: iStock/raeva
Супругу Владимира Зеленского раскритиковали за дорогостоящий отпуск на швейцарском горнолыжном курорте St. Moritz, куда ее доставил частный самолет, а за номер она якобы платила 32 тысячи евро в сутки, пишет Mash.
Видео прибытия Елены Зеленской в Швейцарию распространил бывший нардеп, украинский блогер Игорь Мосийчук. Он возмутился, что первая леди Украины позволяет себе столь роскошный отдых, когда в стране идет война. Комментаторы активно поддержали его. Позже Мосийчук свой пост удалил.
При этом в беседе с Mash сотрудники отеля подтвердили, что у них действительно проживала миссис Зеленская, но не Елена, а Мария.
Предполагается, что первая леди Украины хотела отдохнуть тайно, поэтому зарегистрировалась под именем Мария. Ее номер размером 120 квадратных метров в действительности стоил 7, 5 тысяч евро или 760 000 рублей в сутки. Там располагается гостиная, спальня, имеется панорамный вид на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. Провела Зеленская там не менее трех суток.
Читайте также:
«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
Сбежала от Ивана Урганта и вышла замуж за бандита: что стало с телеведущей Татьяной Геворкян?
Отношения с Гузеевой, жизнь на две семьи и корпоратив за 6 миллионов: как сейчас живёт актёр Дмитрий Нагиев
«Бывший украинский народный депутат не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. На распространенном им видео видно, как в кортеж садятся лишь несколько неизвестных. Четких признаков, по которым можно было бы опознать первую леди, нет», — написали в CPD.
При этом в беседе с Mash сотрудники отеля подтвердили, что у них действительно проживала миссис Зеленская, но не Елена, а Мария.
Предполагается, что первая леди Украины хотела отдохнуть тайно, поэтому зарегистрировалась под именем Мария. Ее номер размером 120 квадратных метров в действительности стоил 7, 5 тысяч евро или 760 000 рублей в сутки. Там располагается гостиная, спальня, имеется панорамный вид на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. Провела Зеленская там не менее трех суток.
Читайте также:
«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
Сбежала от Ивана Урганта и вышла замуж за бандита: что стало с телеведущей Татьяной Геворкян?
Отношения с Гузеевой, жизнь на две семьи и корпоратив за 6 миллионов: как сейчас живёт актёр Дмитрий Нагиев
Элина Позднякова