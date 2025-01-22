Отношения с Гузеевой, жизнь на две семьи и корпоратив за 6 миллионов: как сейчас живёт актёр Дмитрий Нагиев

Актёр Дмитрий Нагиев (фото: социальные сети)
Дмитрий Нагиев — российский актёр и телеведущий, известный широкой аудитории своими яркими ролями и харизмой. За годы работы в кино и на телевидении он стал одним из самых узнаваемых и востребованных артистов страны. Несмотря на свою популярность, о его личной жизни мало что известно. «Радио 1» расскажет о биографии и отношениях актёра.
Биография Дмитрия Нагиева
Дмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде в семье киноинженера оптико-механического завода и преподавательницы иностранных языков. Его отец когда-то мечтал стать актёром, но не смог поступить в театральный институт. Его мечта, тем не менее, осуществилась через сына.
В детстве Дмитрий был скромным и тихим мальчиком. Чтобы привить ему уверенность, родители записали его на секции дзюдо и самбо. Однако тренер вскоре исключил его из-за слабого здоровья. Несмотря на это, Нагиев продолжил заниматься спортом самостоятельно. Через несколько лет он завоевал серебряную медаль на городском чемпионате, стал мастером спорта по самбо и чемпионом СССР.
Когда мальчику было 11 лет, его родители развелись, и они с братом остались жить с мамой.
«В тех тяжелых условиях она сама выстояла и воспитала нас с братом приличными людьми. За что я ей очень благодарен», — рассказывал Нагиев.
Сам актёр не считает своё детство счастливым: ему нелегко давалась учёба в школе, а одноклассники издевались над ним из-за лишнего веса.
«К тому же я всё время стоял на учёте в детской комнате милиции, потому что, пытаясь обзавестись собственными деньгами, я фарцевал», — вспоминал актёр.
Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом (фото: социальные сети)
После окончания школы Дмитрий поступил в Электротехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники, а затем, получив диплом, отправился служить в армию. Там, узнав о спортивном прошлом артиста, решили проверить его на прочность.
«Поначалу ничего было, а потом они узнали, что я мастер спорта, и только ленивый не захотел проверить, так ли это. Какой бы ты мастер спорта ни был, но против табуретки мало приёмов», — поделился телеведущий.
После демобилизации он решил посвятить свою жизнь театру и подал документы в Ленинградский театральный институт имени Н. К. Черкасова. Несмотря на жесткую конкуренцию (на одно место претендовали 150 человек) Нагиев поступил. Однако на последнем курсе он перенес паралич лицевого нерва, из-за чего на его лице остался прищур, который в последствии стал его характерной особенностью.
Происхождение фамилии
У актёра персидские корни по отцовской линии. Семья его дедушки Гулама бежала из Персии (ныне Иран) в Туркменистан после Первой мировой войны. Только вот его родители не пережили голод и не добрались до Ашхабада. Сам мальчик оказался в детдоме, где ему дали новое имя и фамилию — Николай Нагиев.
Фамилия Нагиев на тюркских языках означает «спаситель мира». Ему её дали в честь людей, которые и привели его в детский дом.
Николай Нагиев ушел из жизни в 1976 году, но несколько историй из его детства сохранились в памяти Дмитрия.
«В Ашхабаде дедушка с детских лет работал на одного богача — в 8 лет он торговал фруктами. Однажды у него пропали деньги, за это его очень сильно высекли. Когда дед был уже взрослым, его приятель признался, что это он вытащил у него деньги», — поделился Дмитрий в беседе с 7days.
Кроме того, артист рассказал, что в детстве был в хороших отношениях со своим дедушкой, они много общались.
«Мне было девять лет, когда он умер. Мы прекрасно с ним общались. Очень хорошо его помню, замечательный человек», — сказал он.
Дмитрий Нагиев с бабушкой и дедушкой (фото: социальные сети)
Карьера актёра
Дмитрий Нагиев начал свою актёрскую карьеру ещё в студенческие годы, исполнив роль доктора Дорна в выпускной постановке «Чайка». Эта работа принесла ему признание как лучшего студента курса. После учёбы он уехал во Франкфурт-на-Майне, где два года работал в театре.
По возвращении в Петербург Нагиев начал работать на радио «Модерн», а вскоре с другом Сергеем Ростом создал популярное шоу «Осторожно, модерн!». Ребята сами писали сценарии и шутки, а Дмитрий вёл программу от имени персонажа прапорщика Задова, который быстро завоевал любовь слушателей.
Помимо радиокарьеры, Нагиев продолжал играть в театре, участвуя в спектаклях «Декамерон» и «Кыся». В 1998 году он дебютировал на телевидении в военной драме «Чистилище», а затем снялся в таких проектах, как «Собака Саскервилей», «Мастер и Маргарита» и «Каменская». В общей сложности на его счету более 100 ролей, среди которых особенно известны его работы в сериалах «Физрук» и «Два отца и два сына».
Позже Нагиев стал востребованным телеведущим. Он вёл такие шоу, как «Окна», «Большие гонки», «Мама в законе», а также проекты «Голос» и «Голос. Дети». Актёру приписывают искромётный юмор, харизму и отличную находчивость, что делает его одним из самых популярных телеведущих страны.
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Личная жизнь Нагиева
Шоумен был женат на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла. Молодой человек пошёл по стопам отца и тоже стал актёром.
«Я пришёл из армии и сразу женился на Алисе Шер. Мы познакомились ещё в театральной студии, куда меня отправила мама. Шер — это псевдоним, который родился уже позже», — рассказал Нагиев.
Их брак распался в 2010 году.
Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом (фото: социальные сети)
Кроме того, Нагиев в одном из интервью рассказал о романе с Ларисой Гузеевой. В тот момент актёр учился на втором курсе театрального института, а Гузеева уже была известной актрисой. Хотя отношения длились недолго, Дмитрий отмечает, что они были яркими.
«И вот она поднимается, какой-то невероятной, небесной красоты. Были ли мы парой в итоге? Это был всплеск», — сказал он.
В 2020 году стали известны новые подробности из жизни Нагиева. Выяснилось, что он скрывал от своей гражданской жены Натальи Коваленко существование внебрачной дочери, которую актёр признал и дал девочке свою фамилию.
Предположительно, её мама — 45-летняя Анна Спектор, с которой Нагиев начал встречаться около 15 лет назад. Таким образом, актёр живёт на две семьи: в Петербурге с Коваленко и сыном Марком, а в Москве с дочерью Мирой.
Бывшая жена Нагиева Алиса Шер прокомментировала двойную жизнь бывшего супруга.
«Феномен Дмитрия заключается в том, что ни одна женщина, даже видя его с другими и понимая, что он с ними спит, просто не отдаёт себе отчёта в происходящем. Как гипноз, честное слово! Каждая считает, что она особенная и единственная и что именно с ней он потом останется», — сказала она.
В апреле 2023 года Нагиев стал дедушкой. У его сына Кирилла появился первенец.
«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу», — отметил артист.
Алиса Шер с сыном Кириллом (фото: социальные сети)
Дмитрий Нагиев сегодня
После длительного творческого перерыва Нагиев вернулся к работе, и его популярность не только сохранилась, но и возросла. Стоимость его участия в проектах значительно увеличилась.
Оказалось, что за одно выступление длительностью четыре часа артист просит 95 тысяч евро (почти 6 миллионов рублей).
Актёр продолжает сниматься в кино: марте 2023 года состоялась премьера фильма «Эскортница», где он исполнил главную роль, а в июне того же года — четырехсерийный сериал «Кино про бандитов», в котором Дмитрий также сыграл одну из ведущих ролей.
В 2024 году он выступал в Москве с театральной постановкой «Кыся» и задействован в съёмках нескольких российских проектов, включая фильмы «12 стульев», «Актерище» и «Зять».
Кроме того, Нагиев также проводит мастер-классы в Дубае, как сообщил журналист Отар Кушанашвили в шоу «Сила Воли».
«Сейчас я, как мне кажется, на той ступени развития, когда мало чем дорожу в плане работы, в плане своего положения в кинобизнесе, шоу-бизнесе, в телевизионной индустрии. Я честно работаю, но меня тяжело напугать тем, что меня могут этого лишить», — сказал актёр.
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