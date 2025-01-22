Сбежала от Ивана Урганта и вышла замуж за бандита: что стало с телеведущей Татьяной Геворкян?

Татьяна Геворкян (Фото: соцсети)
В нулевые карьера телеведущей Татьяны Геворкян находилась на самом пике: работа на популярном тогда канале MTV, должность главного редактора в молодёжном журнале Yes!
В прошлом году Геворкян исполнилось 50 лет, она продолжает вести и участвовать в телевизионных шоу. О том, как сейчас складывается жизнь журналистки, читайте в материале «Радио 1».
Татьяна Геворкян родилась в Москве. Окончила школу в Индии, а высшее образование получила во ВГИКе.
Татьяна Геворкян работала телеведущей на канале MTV (Фото: соцсети)
Свой творческий путь Геворкян начала с должности пресс-атташе на радио MAXIMUM в 1995 году. Уже в 1998-м Татьяна вела две передачи на канале MTV — «Гид по стилю» и «Стилиссимо», а с лета 1999 года стала ведущей хит-парада «Русская десятка».
Кроме работы на ТВ, Геворкян снималась в кино, занималась бизнесом, запустила серию мастер-классов и развивала личный бренд.
С шоуменом и телеведущим Иваном Ургантом Геворкян познакомилась, когда работала на MTV: они вместе вели шоу «Экспрессо».
По слухам, Иван никак не решался сделать первый шаг. Когда у Татьяны появился богатый ухажёр, Ургант начал действовать. Из совместного отпуска в Португалии они вернулись парой и вскоре начали жить вместе.
Татьяна Геворкян и Иван Ургант (Фото: соцсети)
Это были гармоничные отношения: влюблённые имели похожие стремления в жизни, были увлечены общей работой. Однако, вскоре между ними начались размолвки. Дело в том, что Иван Ургант настаивал на свадьбе и даже 10 раз предлагал Татьяне руку и сердце. Он мечтал о семье и детях, а Геворкян на тот момент интересовала успешная карьера. Тем не менее, девушка однажды сказала: «Да».
Согласившись стать женой Ивана Урганта, Татьяна попросила перенести свадьбу на полгода. Она всё время придумывала новые отговорки, чтобы не идти под венец. Позже телеведущая сама призналась, что просто не хотела выходить замуж, поскольку со штампом в паспорте теряется вся романтика, да и о рождении детей никогда не думала.
В последний год их отношений Татьяна много работала, и нервная система не выдержала нагрузки. Ей пришлось восстанавливать своё психическое здоровье.
Скандалы участились, а потом Геворкян беспочвенно обвинила Ивана Урганта в измене и ушла. Попытки вернуть её не увенчались успехом.
Общение сошло на нет, а после того, как Иван узнал, что его экс-возлюбленная начала встречаться с другим, он отказался вести мероприятия с ней.
В 2013 году Татьяна Геворкян согласилась на замужество: её избранником стал бизнесмен Александр Низаметдинов.
Говорят, его привлекали к уголовной ответственности за незаконное обналичивание денег в крупных суммах и другие финансовые махинации.
Татьяна Геворкян (Фото: соцсети)
На просторах медиа информации о том, что Геворкян развелась, не было. На публике телеведущая появляется в основном одна, а в соцсетях рассказывает только о творческих планах и работе.
С апреля 2023 года Татьяна Геворкян — ведущая подкаста «Не лыком шиты» на Первом канале, а с января 2024 года ведёт программу «Модный приговор» вместе с Эвелиной Хромченко и Александром Роговым.
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Путь к славе
Татьяна Геворкян родилась в Москве. Окончила школу в Индии, а высшее образование получила во ВГИКе.
Татьяна Геворкян работала телеведущей на канале MTV (Фото: соцсети)
Свой творческий путь Геворкян начала с должности пресс-атташе на радио MAXIMUM в 1995 году. Уже в 1998-м Татьяна вела две передачи на канале MTV — «Гид по стилю» и «Стилиссимо», а с лета 1999 года стала ведущей хит-парада «Русская десятка».
Кроме работы на ТВ, Геворкян снималась в кино, занималась бизнесом, запустила серию мастер-классов и развивала личный бренд.
Десять раз предлагал выйти замуж
С шоуменом и телеведущим Иваном Ургантом Геворкян познакомилась, когда работала на MTV: они вместе вели шоу «Экспрессо».
По слухам, Иван никак не решался сделать первый шаг. Когда у Татьяны появился богатый ухажёр, Ургант начал действовать. Из совместного отпуска в Португалии они вернулись парой и вскоре начали жить вместе.
Татьяна Геворкян и Иван Ургант (Фото: соцсети)
Это были гармоничные отношения: влюблённые имели похожие стремления в жизни, были увлечены общей работой. Однако, вскоре между ними начались размолвки. Дело в том, что Иван Ургант настаивал на свадьбе и даже 10 раз предлагал Татьяне руку и сердце. Он мечтал о семье и детях, а Геворкян на тот момент интересовала успешная карьера. Тем не менее, девушка однажды сказала: «Да».
Почему свадьба не состоялась?
Согласившись стать женой Ивана Урганта, Татьяна попросила перенести свадьбу на полгода. Она всё время придумывала новые отговорки, чтобы не идти под венец. Позже телеведущая сама призналась, что просто не хотела выходить замуж, поскольку со штампом в паспорте теряется вся романтика, да и о рождении детей никогда не думала.
В последний год их отношений Татьяна много работала, и нервная система не выдержала нагрузки. Ей пришлось восстанавливать своё психическое здоровье.
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Скандалы участились, а потом Геворкян беспочвенно обвинила Ивана Урганта в измене и ушла. Попытки вернуть её не увенчались успехом.
Общение сошло на нет, а после того, как Иван узнал, что его экс-возлюбленная начала встречаться с другим, он отказался вести мероприятия с ней.
Всё-таки вышла замуж
В 2013 году Татьяна Геворкян согласилась на замужество: её избранником стал бизнесмен Александр Низаметдинов.
Говорят, его привлекали к уголовной ответственности за незаконное обналичивание денег в крупных суммах и другие финансовые махинации.
Татьяна Геворкян (Фото: соцсети)
На просторах медиа информации о том, что Геворкян развелась, не было. На публике телеведущая появляется в основном одна, а в соцсетях рассказывает только о творческих планах и работе.
С апреля 2023 года Татьяна Геворкян — ведущая подкаста «Не лыком шиты» на Первом канале, а с января 2024 года ведёт программу «Модный приговор» вместе с Эвелиной Хромченко и Александром Роговым.
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Анастасия Ларина