Сбежала от Ивана Урганта и вышла замуж за бандита: что стало с телеведущей Татьяной Геворкян?

На сегодняшний день у звезды Comedy Woman Надежды Ангарской подрастают двое детишек. Однако ранее врачи ставили ей диагноз: бесплодие. Дело в том, что у Ангарской был лишний вес. Именно желание иметь детей стало причиной решения во что бы то ни стало похудеть. Ей удалось сбросить 30 кг за шесть месяцев.