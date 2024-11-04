На Украине забили тревогу из-за возможной катастрофы зимой

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На Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки. Об этом информирует британское издание Express.
В материале газеты приводятся слова председателя подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, которая заявила, что энергетическая ситуация в стране является критической. Она также выразила надежду на то, что западные союзники в кратчайшие сроки помогут Киеву.
Ранее сообщалось, что украинцам может быть предъявлено уголовное обвинение за содержание дров без документов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, с марта этого года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.
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Ранее сообщалось, что украинцам может быть предъявлено уголовное обвинение за содержание дров без документов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, с марта этого года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.
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Екатерина Коршунова