Глава МИД Германии прибыла в Киев

Великобритания пытается загнать Россию в дипломатическую изоляцию, однако успешно проведенный саммит БРИКС в Казани показал, что все ее попытки тщетны. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским телеканалом BBC. По его словам, Британии следует помнить, что международное сообщество не ограничивается только странами Запада.