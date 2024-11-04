Глава МИД Германии прибыла в Киев

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По словам Бербок, Украине необходима поддержка на фоне наступающей зимы и продолжающегося конфликта с Россией. Она отметила, что Запад «противостоит этой жестокости своей человечностью и поддержкой».
Глава МИД ФРГ заключила, что украинцы при этом защищают свободу всех в Европе.
Примечательно, что данный визит Бербок в Киев стал восьмым с момента начала специальной военной операции на Украине.
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Глава МИД ФРГ заключила, что украинцы при этом защищают свободу всех в Европе.
Примечательно, что данный визит Бербок в Киев стал восьмым с момента начала специальной военной операции на Украине.
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Екатерина Коршунова