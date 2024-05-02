Опекуны в течение трех лет избивали приемных детей в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге семье предъявили обвинения из-за избиения пятерых приемных детей-сирот. Об этом сообщает Е1.ru.
Отмечается, что пять сестер и братьев около трех лет воспитывались в приемной семье. Своей 20-летней старшей сестре они говорили, что у них все хорошо. Недавно двое детей сбежали к девушке и рассказали ей, что опекуны над ними издевались. По словам сестры, приемные родители запугали детей.
«Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала она.
Девушка обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних, а также в правоохранительные органы. Она отметила, что ей пообещали изъять детей из семьи. По словам сестры, сама она не имеет возможности обеспечивать братьев и сестер. Она является выпускницей детского дома и стоит в очереди на квартиру.
Ранее в Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка. К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
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