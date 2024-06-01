Родители истязали и кормили мясом кошек и собак приёмных детей в Казахстане

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В Казахстане приёмные родители истязали шестерых детей и кормили их мясом кошек и собак. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Шымкенте. Старший из шести усыновлённых в 2021 году детей пришёл к заведующей детским домом и попросил о помощи в связи с побоями со стороны приёмных родителей.
После этого выяснилось, что семья проживала в небольшой времянке. Дети были сильно истощены, на их телах были обнаружены синяки и покраснения. Пятеро из них не могли говорить.
Детский омбудсмен по городу Жаннетта Жазыкбаева рассказала, что на ночь всем детям связывали ноги и руки, чтобы они не чесались.
Также старший ребёнок рассказал, что приёмные родители кормили их мясом кошек и собак.
В отношении семьи возбудили уголовное дело.
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После этого выяснилось, что семья проживала в небольшой времянке. Дети были сильно истощены, на их телах были обнаружены синяки и покраснения. Пятеро из них не могли говорить.
Детский омбудсмен по городу Жаннетта Жазыкбаева рассказала, что на ночь всем детям связывали ноги и руки, чтобы они не чесались.
Также старший ребёнок рассказал, что приёмные родители кормили их мясом кошек и собак.
В отношении семьи возбудили уголовное дело.
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Анастасия Чинкова