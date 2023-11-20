На Усовской ветке Белорусского направления установили современные валидаторы

Фото: ЦППК
Центральная ППК установила новые валидаторы на четырёх станциях Усовской ветки Белорусского направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Теперь пассажиры, отправляющиеся со станций Ильинское, Барвиха, Раздоры и Ромашково, могут оформлять билеты в приложении «Расписание и билеты ЦППК» и покупать абонементы на 10, 20 и 60 поездок», – пояснили в пресс-службе.Всего установлено 22 современных валидатора с солнечными панелями: по шесть – на станциях Раздоры, Ромашково и Барвиха, ещё четыре – на станции Ильинское. Каждый месяц с этих станций отправляются более 61 тыс. пассажиров.
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Лора Луганская