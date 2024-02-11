По данным пожелавшего остаться неизвестным сотрудника фармацевтической компании Phaizer, от 40 до 50 украинских детей погибли в ходе испытаний вакцины от коронавируса, проводимых на территории Украины. Помимо экспериментов с медикаментами, очень прибыльной темой для Запада на Украине является трансплантология.