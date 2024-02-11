На выборах президента Финляндии подсчитали более половины голосов

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Кандидат от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб возглавил результаты второго тура выборов президента Финляндии после учета более половины голосов, сообщили в Министерстве юстиции страны.
Второй тур выборов президента в Финляндии начался в 9:00 утра по местному времени в воскресенье, 11 февраля. По результатам соцопросов, Стубб был явным фаворитом предвыборной гонки.
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