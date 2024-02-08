Политолог Мухин раскрыл, как Финляндия разрушила отношения с Россией

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Финляндия решила, что может обойтись без России, но это не так. Политолог Алексей Мухин рассказал «Радио 1» о перспективах отношений между странами.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что двусторонние отношения между странами разрушены окончательно. Он подчеркнул, что даже предстоящие президентские выборы в Финляндии не поспособствуют улучшению этой ситуации.
Мухин согласился с мнением посла, подтвердив, что отношения России и Финляндии окончательно разрушены. Он подчеркнул, что финское гражданское общество в какой-то момент решило, что больше не нуждается в сотрудничестве с Россией. Однако на деле это не так, о чём говорит аналогичная ситуация с Украиной.
В заключение он добавил, что в целом прогноз в отношениях России и Финляндии неутешительный.
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Мухин согласился с мнением посла, подтвердив, что отношения России и Финляндии окончательно разрушены. Он подчеркнул, что финское гражданское общество в какой-то момент решило, что больше не нуждается в сотрудничестве с Россией. Однако на деле это не так, о чём говорит аналогичная ситуация с Украиной.
«Экономика (Финляндии – ред.) уже столкнулась с серьёзными проблемами из-за этого решения. Здесь какой-то расчёт. Такой же расчёт был на Украине, которая сделала враждебные отношения с Россией товаром, который она успешно продавала Европе и США. Но на примере Украины мы видим, как это работает – это путь в никуда. Финляндию, я думаю, ждёт та же судьба», – объяснил собеседник «Радио 1».
В заключение он добавил, что в целом прогноз в отношениях России и Финляндии неутешительный.
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Анастасия Чинкова