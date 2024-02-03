Финский премьер Орпо: страна не намерена открывать границы с Россией

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Финляндия не планирует открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Кроме того, по мнению Орпо, пока границы закрыты, необходимо разработать способы предотвращения пересечения людьми границы. Приграничные контрольно-пропускные пункты были закрыты по решению финского правительства до 11 февраля. Новое решение по этому вопросу должно быть озвучено на заседании кабинета министров 8 февраля.
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