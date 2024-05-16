На выставке в подмосковном комплексе «Максима Парк» соберутся более 7 тысяч собак

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В подмосковном комплексе «Максима Парк» 8 и 9 июня пройдет выставка «Россия 2024», где соберутся компаньоны и охотники, титулованные призеры и спортсмены, редкие и самые популярные собаки. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Гости выставки увидят тренировочные состязания питомцев, показательные выступления, мастер-классы по спортивным дисциплинам, викторины, разнообразие товаров для животных и многое другое. Кроме того, в программу мероприятия войдут тренировочные состязания по новой признанной FCI дисциплине «ралли обидиенс», показательные выступления по трейбболу, защитным дисциплинам, ноузворку, фризби, танцам с собаками.
На выставке будет работать выездной мини-госпиталь, в котором можно будет получить бесплатную консультацию ветеринарного врача.
Детям, которые посетят выставку, также не придется скучать. Для них подготовлены увлекательные мастер-классы. Для владельцев собак тоже будет приятный бонус: бесплатная фотография питомца в ветеринарный паспорт.
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На выставке будет работать выездной мини-госпиталь, в котором можно будет получить бесплатную консультацию ветеринарного врача.
Детям, которые посетят выставку, также не придется скучать. Для них подготовлены увлекательные мастер-классы. Для владельцев собак тоже будет приятный бонус: бесплатная фотография питомца в ветеринарный паспорт.
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Анастасия Хохлова