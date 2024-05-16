На выставке в подмосковном комплексе «Максима Парк» соберутся более 7 тысяч собак

Новый корпус школы №12 на 825 мест в ЖК «Домодедово парк» рассчитывают открыть 1 сентября этого года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, поговорил с педагогами и родителями школьников.