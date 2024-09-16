На Wildberries появились товары для детей и школьников с логотипом ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
На Wildberries теперь можно приобрести футболки для детей и школьников с логотипом ЧВК «Вагнер». Кроме того, в продаже представлены различные аксессуары, пишет «Лента.ру».
Сразу несколько продавцов начали продавать детские футболки, украшенные символикой «Вагнера». При этом размерный ряд предполагает, что одежда подойдет детям от двух до 11 лет. В отзывах покупатели хвалят товары и пишут, что дети очень довольны новыми футболками.
Кроме того, на маркетплейсе можно найти и другие вещи с логотипом нашумевшей ЧВК. Здесь продаются школьные дневники, блокноты и тетради, пеналы и папки для бумаг. При этом некоторые продавцы предлагают к покупке «Вагнер»-ручки, оборудованные встроенным ножом.
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Элина Позднякова