Wildberries хочет запретить бренд «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ» из-за аморального названия

Фото: istockphoto/Abdullah Durmaz
Wildberries подала в Роспатент жалобу на товарный знак «WBНУТЫЙ ВЭБЭНУТЫЙ», зарегистрированный индивидуальным предпринимателем из Краснодара Ольгой Кащевой. Об этом сообщает РБК. Маркетплейс хочет запретить бренд из-за того, что такое название «противоречит принципам морали», говорится в материале.
По данным издания, бизнесвумен зарегистрировала марку еще в июне прошлого года, под которой затем продавала печатную продукцию, кухонную посуду и утварь, а также одежду и обувь.
По словам предпринимателя, маркетплейс не идет ни на какие уступки и требует сменить название, ссылаясь на его якобы нецензурность, которое компрометирует компанию.
Ранее Верховный суд оставил в силе решение обязать сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название, поскольку нынешнее противоречит принципам гуманности и морали, а также вызывает ассоциации с ненормативной лексикой. При этом компания отмечала, что данное название является транслитерацией японской фразы «День недели – суббота».
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«С прошлого года алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда «WBнутый» показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд «WBнутый» запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов», — возмутилась Кащева в социальных сетях.
По словам предпринимателя, маркетплейс не идет ни на какие уступки и требует сменить название, ссылаясь на его якобы нецензурность, которое компрометирует компанию.
Ранее Верховный суд оставил в силе решение обязать сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название, поскольку нынешнее противоречит принципам гуманности и морали, а также вызывает ассоциации с ненормативной лексикой. При этом компания отмечала, что данное название является транслитерацией японской фразы «День недели – суббота».
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Данил Пономарев