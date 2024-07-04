Бойцу СВО командиры предложили купить себе медаль на WB

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Боец СВО рассказал о предложении командования купить себе медаль на WB.
Военнослужащий рассказал, что проходил службу в батальоне «Алга». По его словам, им не выдали медали за участие в специальной военной операции. Вместо этого им предложили приобрести награду за свои деньги — 550 рублей.
После этого военнослужащий должен был получить удостоверение участника спецоперации и медаль.
Ранее военнослужащий из Приамурья подал в суд на юриста за «фронтовые» выплаты. Он обратился к специалисту с целью восстановления документов и получения страховых выплат, но в итоге получил лишь консультацию. Поэтому он решил подать иск в суд.
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После этого военнослужащий должен был получить удостоверение участника спецоперации и медаль.
«Он также выразил недовольство по поводу работы фонда «Защитники Отечества», утверждая, что его запрос на льготы был отклонен. Гареев хотел получить льготу на услуги ЖКХ, но столкнулся с отказом. В фонде ему сказали о двух льготах: скидках на обслуживание газа и капитальный ремонт домов», — сообщили в издании 116.RU.
Ранее военнослужащий из Приамурья подал в суд на юриста за «фронтовые» выплаты. Он обратился к специалисту с целью восстановления документов и получения страховых выплат, но в итоге получил лишь консультацию. Поэтому он решил подать иск в суд.
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Мира Полтева