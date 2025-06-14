На юге Дагестана Роспотребнадзор начал отслеживать уровень радиации из-за событий в Иране
Роспотребнадзор ввел круглосуточный мониторинг уровня радиации на юге Дагестана из-за ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, сообщило агентство РИА Новости.
Эксперты обратили внимание, что в регионе еще не наблюдается превышения естественных показателей гамма-фона местности.
Перед этим Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) также информировала об отсутствии утечек после атак Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
«Ежедневный мониторинг проводится каждые два часа и направлен на оценку рисков в связи с аварией в центре обогащения урана в городе Натанзе (Иран)», — отметили в Роспотребнадзоре.
Напомним, 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и главным объектам ядерной программы Ирана. Погибли командующий КСИР Хосейн Салами, а еще несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что удар был направлен против иранской ядерной инфраструктуры.