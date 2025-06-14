На юге Дагестана Роспотребнадзор начал отслеживать уровень радиации из-за событий в Иране

14 июня 2025, 19:13

Фото: iStock/ Nikolay Chekalin

Роспотребнадзор ввел круглосуточный мониторинг уровня радиации на юге Дагестана из-за ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, сообщило агентство РИА Новости.





Эксперты обратили внимание, что в регионе еще не наблюдается превышения естественных показателей гамма-фона местности.



Перед этим Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) также информировала об отсутствии утечек после атак Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.





«Ежедневный мониторинг проводится каждые два часа и направлен на оценку рисков в связи с аварией в центре обогащения урана в городе Натанзе (Иран)», — отметили в Роспотребнадзоре.