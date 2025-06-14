Иранские военные взяли в плен сбитого израильского лётчика

14 июня 2025, 16:16

NourNews: военные армии Ирана взяли в плен сбитого лётчика из Израиля

Фото: iStock/e-crow

Военные сухопутных сил армии Ирана взяли в плен лётчика из Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Nour News.