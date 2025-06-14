Иранские военные взяли в плен сбитого израильского лётчика
NourNews: военные армии Ирана взяли в плен сбитого лётчика из Израиля
Военные сухопутных сил армии Ирана взяли в плен лётчика из Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Nour News.
По предварительным данным, это пилот второго сбитого истребителя F-35. Пока нет официального подтверждения уничтожения израильского военного самолёта.
Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что военно-воздушные войска (ВВС) подавили все средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе Тегерана и получили свободу действий в небе над городом.
Также израильская разведка отмечает, что ЦАХАЛ ликвидировал как минимум 30 высокопоставленных командиров и должностных лиц армии Ирана.
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