На юге Израиля объявлена воздушная тревога

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В Ашкелоне на юге Израиля впервые с 18 апреля объявлена воздушная тревога, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
Отмечается, что Ашкелон – ближайший к Палестине город, расположенный в 12 километрах к северу от сектора Газа. В нем проживает 149 тысяч человек.
Ранее, 10 мая, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации и рекомендовала Совету Безопасности положительно рассмотреть вопрос о членстве страны. За резолюцию проголосовали 143 страны, против – 9, воздержались – 25.
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Александр Климов