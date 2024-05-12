Полиция применила водометы против протестующих в Тель-Авиве

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Полиция применила водометы и конную кавалерию для разгона антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, после митинга сотни демонстрантов направились в центр города и попытались перекрыть движение. Конная полиция преградила путь демонстрантам. Некоторым группам удалось прорваться через баррикаду, после чего были применены водометы. В результате несколько митингующих были задержаны.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что почти все батальоны ХАМАСа уничтожены.
7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять международных законов при эвакуации в секторе Газа в начале операции на территории Рафаха.
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Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что почти все батальоны ХАМАСа уничтожены.
«Нам осталось уничтожить еще четыре в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», – отметил он.
7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять международных законов при эвакуации в секторе Газа в начале операции на территории Рафаха.
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Александр Климов