Грету Тунберг задержали на акции в поддержку Палестины во время «Евровидения»

Фото: РИА Новости/Шерри Парди
Эко-активистка Грета Тунберг была задержана после участия в демонстрации в поддержку Палестины на площади Хюллие Сташунсторг в городе Мальме на юге Швеции. Об инциденте сообщила газета Expressen.
Площадь находится рядом со спортивно-концертным центром «Мальме Арена», где проходит музыкальный конкурс «Евровидение». Во время финала песенного конкурса полиция пыталась оттеснить протестующих.
Шведским полицейским помогали их датские и норвежские коллеги, которые были специально приглашены для поддержания порядка во время «Евровидения».
Ранее сообщалось, что израильскую певицу Эден Голан освистали в финале «Евровидения-2024».
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Шведским полицейским помогали их датские и норвежские коллеги, которые были специально приглашены для поддержания порядка во время «Евровидения».
Ранее сообщалось, что израильскую певицу Эден Голан освистали в финале «Евровидения-2024».
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Александр Климов