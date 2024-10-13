На Запорожской АЭС оценили готовность Энергодара к зиме

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководитель Запорожской АЭС и власти Энергодара оценили готовность атомной станции и города к зимнему сезону. Об этом сообщили 13 октября в Telegram-канале ЗАЭС.
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что власти обсудили техническое состояние станции и ее подготовку к зиме. Также подняли вопрос о перспективах запуска АЭС.
Также директор АЭС отметил усилия по развитию кадрового потенциала. Станция уже второй год заключает целевые договоры со студентами СевГУ и проводит профориентационные курсы для школьников и студентов. В следующем году планируют открыть в Энергодаре технический колледж.
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«Мы обсудили техническое состояние станции, ее готовность к зиме. Поговорили и о перспективах запуска АЭС, как только позволит обстановка», — рассказал Юрий Черничук.
Также директор АЭС отметил усилия по развитию кадрового потенциала. Станция уже второй год заключает целевые договоры со студентами СевГУ и проводит профориентационные курсы для школьников и студентов. В следующем году планируют открыть в Энергодаре технический колледж.
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Лия Мурадьян