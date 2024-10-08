Глава МАГАТЭ Гросси высказался о гибели сотрудника Запорожской АЭС

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Угрозы в адрес сотрудников Запорожской атомной электростанции являются неприемлемыми. Они прямо противоречат сложившимся принципам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси. Так он прокомментировал реакцию Государственного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на убийство сотрудника ЗАЭС в пятницу, 4 октября. В публичном заявлении ГУР не опровергается причастность ведомства к совершённому преступлению, а также прямо говорится об «угрозе возмездия» по отношению к другим людям, работающим на станции.
По словам главы МАГАТЭ, подобные угрозы мешают сотрудникам, которые никак не отвечают за военную и политическую обстановку, выполнять свои обязанности на их и без того опасной и очень ответственной работе. Уточняется, что представители агентства общались с киевскими властями, которые не подтвердили и не опровергли участие в убийстве работника ЗАЭС.
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Александр Бойцов