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Директор ЗАЭС Черничук назвал убийство сотрудника станции бесчеловечным терактом

04 октября 2024, 12:58
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал бесчеловечным терактом подрыв автомобиля и убийство сотрудника станции. Его словам приводятся в Telegram-канале ЗАЭС.
Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности станции сработало взрывное устройство, в результате чего мужчина скончался на месте. Управление ведомства по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства, совершённого общеопасным способом.

По данным пресс-службы ЗАЭС, убитым оказался экс-председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.



Черничук, в свою очередь, назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и призвал наказать всех причастных к нему. Также он заявил, что нападение на сотрудника, обеспечивающего безопасность ядерного объекта, является запредельным шагом.

Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

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В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на Курскую АЭС
Песков: Киев играет с огнем, атакуя Курскую АЭС
04 октября 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

Украина играет с огнем, атакуя Курскую АЭС. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — сказал Песков.

Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил о попытке атаки Курской АЭС с помощью беспилотника. Причиной взрывов вблизи объекта стали обломки сбитого дрона. По его словам, в районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции.

Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч.

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ГУР Украины опубликовала кадры подрыва машины начальника охраны ЗАЭС Короткова
04 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/RamonCast

ГУР Минобороны Украины опубликовало кадры, предположительно, подрыва машины начальника охраны Запорожской атомной электростанции Андрея Короткова.
В ведомстве утверждают, что 4 октября около 7:00 в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции Андрей Коротков. Его обвинили в том, что он добровольно пошел на сотрудничество с российской стороной и организовывал мероприятия, направленные на поддержку ВС РФ. Коротков также возглавлял в Энергодаре Совет депутатов.
«ГУР МО Украины напоминает ― каждого военного преступника ожидает справедливое возмездие», — говорится в Telegram-канале ГУР Минобороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Энергодаре подорвали автомобиль, предположительно, начальника охраны Запорожской АЭС.

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#минобороны
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Ракетную опасность объявили в Орловской области
04 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/Rauf Karimov

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Он написал, что в регионе действует ракетная опасность, после чего призвал жителей отойти от окон и переместиться в наиболее безопасное место.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в стране начала работать комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками, созданная по указу президента Владимира Путина. По его словам, зачисление на контракт является единственной формой привлечения россиян к участию в СВО.

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#орловская область
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#сво
#вс рф
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В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Депутат Рады Костенко: отступление ВСУ из Угледара является поражением Украины
04 октября 2024, 11:38

Фото: iStock/Silent_GOS

Отступление ВСУ из Угледара стало поражением Украины. На это указал депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
Он подчеркнул, что вся страна терпит поражение либо от того, что кто-то принял неправильное решение на фронте, либо от того, что кому-то не удалось добиться от партнёров получения большого количества вооружения.

Костенко также добавил, что, хотя ВСУ были вынуждены пойти на отступление из-за давления ВС РФ, вина за оставление Угледара полностью лежит на Киеве.

Ранее в этот день депутат заявил, что темпы мобилизации на Украине крайне низки, а на фронте не хватает молодых людей. В связи с этим он предложил начать мобилизацию с 20 лет.

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#украина
#верховная рада
#всу
#конфликт
#сво
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В российском регионе увеличат выплаты участникам СВО
Курганская область в 2,5 раза увеличит единовременную выплату для участников СВО
04 октября 2024, 11:36

Фото: iStock/scaliger

Жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, в 2,5 раза увеличат единовременную выплату. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
Отмечается, что соответствующее изменение вступит в силу в понедельник, 7 октября. Согласно нему, участники СВО из региона будут получать 1,6 миллиона рублей вместо нынешних 650 тысяч.

Кроме того, власти выделили дополнительное финансирование на комплектование жителей региона, принимающих участие в СВО.

В закупки входят те же предметы, что и ранее: средства защиты, специальное снаряжение, тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы, запчасти для техники и другое.

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#финансирование
#государство
#помощь
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ФСБ выявила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
04 октября 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

ФСБ выявила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС. Об этом заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», — рассказал Бортников.

Он также отметил, что в рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. По его словам, численность сформированного Западом «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства.

Бортников пояснил, что вербовка наемников в ВСУ за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.

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#наемники
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На Украине предложили начинать мобилизацию с 20 лет
Депутат Рады Костенко выступил за начало мобилизации с 20 лет
04 октября 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет, в связи с нехваткой молодых людей в зону боевых действий. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
Он подчеркнул, что в стране наблюдаются серьёзные проблемы с количеством и качеством мобилизации. Она была удовлетворительной до середины 2022 года, когда в военкоматы стояли очереди из мотивированных добровольцев.

В настоящее время ВСУ испытывают существенную нехватку молодых людей на фронте. Костенко отметил, что ему пишут американские конгрессмены, возмущённые тем, что Украина на призывает мужчин моложе 25 лет.

В связи с этим депутат призвал начать мобилизовать молодых парней с 20 лет.

Ранее, в апреле этого года президент страны Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

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ВСУ: В Энергодаре подорвали автомобиль начальника ЗАЭС
ВСУ заявили о подрыве автомобиля начальника Запорожской АЭС в Энергодаре
04 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/trikolor

В городе-спутнике Энергодаре подорвали автомобиль, предположительно, начальника охраны Запорожской АЭС. О совершенном теракте 4 октября сообщила в Telegram-канале разведка минобороны Украины.
По предварительной информации, машина принадлежала Андрею Короткому. На опубликованных ВСУ кадрах автомобиль взрывается на ходу — номерные знаки и марка не читаются.

Среди мотивов теракта украинская разведка называет сотрудничество начальника охраны ЗАЭС с российскими властями. Якобы владелец авто передавал России списки работников атомной станции. Также мужчину обвинили в поддержке ВС РФ и работу в городском совете депутатов Энергодара.

Кому на самом деле принадлежал автомобиль на кадрах, и кто был за рулем в момент взрыва, официально пока не сообщается.

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Названо число наемников в рядах ВСУ
Бортников: число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ достигло 18 тысяч
04 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. Об этом рассказал директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства», — сказал Бортников.

Он отметил, что больше всего на Украине наемников из Польши, Франции и Грузии. При этом в последнее время там все чаще начали встречаться военные из стран Латинской Америки.

Бортников пояснил, что вербовка наемников в ВСУ за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.

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