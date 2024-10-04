Директор ЗАЭС Черничук назвал убийство сотрудника станции бесчеловечным терактом

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Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал бесчеловечным терактом подрыв автомобиля и убийство сотрудника станции. Его словам приводятся в Telegram-канале ЗАЭС.
Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности станции сработало взрывное устройство, в результате чего мужчина скончался на месте. Управление ведомства по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства, совершённого общеопасным способом.
По данным пресс-службы ЗАЭС, убитым оказался экс-председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
Черничук, в свою очередь, назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и призвал наказать всех причастных к нему. Также он заявил, что нападение на сотрудника, обеспечивающего безопасность ядерного объекта, является запредельным шагом.
Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.
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По данным пресс-службы ЗАЭС, убитым оказался экс-председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.
Черничук, в свою очередь, назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и призвал наказать всех причастных к нему. Также он заявил, что нападение на сотрудника, обеспечивающего безопасность ядерного объекта, является запредельным шагом.
Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.
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Анастасия Чинкова