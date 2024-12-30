Начальник ГУ Росгвардии по Подмосковью поздравил личный состав с наступающим Новым годом и Рождеством

Петр Зоров (Фото: Telegram-канал Росгвардия.Московская область)
Начальник ГУ Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Петр Зоров поздравил личный состав территориального органа с наступающими праздниками. Поздравление опубликовано в Telegram-канале Росгвардии по Подмосковью.
По словам Зорова, в 2024 году в результате напряженной работы были успешно реализованы все поставленные задачи. Он отметил, что личный состав подмосковного главка Росгвардии продемонстрировал высокий уровень профессионализма и сплоченности.
Начальник ГУ Росгвардии по Подмосковью поблагодарил каждого, кто обеспечивал безопасность государственных процессов, а также оберегал покой и безопасность людей не только в Московской области, Республике Казахстан на комплексе Байконур и Северо-Кавказском регионе, но и в зоне СВО. В своем поздравлении Зоров отметил не только вклад коллег, но и ветеранов.
Он пожелал всем счастливых праздников, крепкого здоровья, счастливых моментов и уверенности в собственных силах.
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Начальник ГУ Росгвардии по Подмосковью поблагодарил каждого, кто обеспечивал безопасность государственных процессов, а также оберегал покой и безопасность людей не только в Московской области, Республике Казахстан на комплексе Байконур и Северо-Кавказском регионе, но и в зоне СВО. В своем поздравлении Зоров отметил не только вклад коллег, но и ветеранов.
Он пожелал всем счастливых праздников, крепкого здоровья, счастливых моментов и уверенности в собственных силах.
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Екатерина Коршунова