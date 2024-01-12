Пётр Зоров временно возглавил подмосковную Росгвардию

В 2005 году Россию потрясла история 11-летней Валентины Исаевой. Девочка забеременела от 19-летнего Хабиба Патахонова. Недавно она родила пятого ребёнка. На данный момент уже 30-летняя женщина по собственному желанию стала мусульманкой, сменила имя на Муслиму. Но теперь рожать девушка не хочет, потому что с новорождённым сыном её даже никто не встретил из роддома.