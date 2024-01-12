Пётр Зоров временно возглавил подмосковную Росгвардию

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Полковник полиции Пётр Зоров назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Росгвардии по Московской области. Личному составу подмосковного главка его представил врио командующего Центральным округом войск нацгвардии России генерал-майор Вячеслав Пытков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного силового ведомства.
Ранее подмосковный главк Росгвардии возглавлял генерал-майор полиции Василий Сонин. Недавно указом президента он был назначен начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Обращаясь к личному составу, Герой России Пытков выразил уверенность в дальнейшем развитии территориального органа под руководством Зорова. В свою очередь, генерал-майор полиции Сонин поблагодарил коллектив за работу.
Пётр Михайлович Зоров родился 6 сентября 1968 года в Оренбургской области. В 1997-м окончил Московский юридический институт МВД России. С 1989 года после службы в Вооруженных силах России служил в органах внутренних дел. Полковник полиции Зоров прошёл путь от сотрудника ОМОНа при ГУВД города Москвы до замначальника Главного управления МВД России по Московской области.
Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством II степени», а также наградным оружием.
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Обращаясь к личному составу, Герой России Пытков выразил уверенность в дальнейшем развитии территориального органа под руководством Зорова. В свою очередь, генерал-майор полиции Сонин поблагодарил коллектив за работу.
Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством II степени», а также наградным оружием.
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Лора Луганская