На Западе раскрыли, что ждет родившихся после 2025 года детей

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Родившиеся в грядущем 2025 году дети будут представлять бета-поколение, пишут авторы американского таблоида New York Post.
«Поколение бета, которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год», — сказано в материале.По информации журналистов, именно бета-поколение вступит в борьбу с серьезными социальными проблемами.
Футуролог Марк Маккриндл, придумавший термин альфа-поколения, считает, что с учетом климатических изменений, глобальной миграции и стремительной урбанизации, об устойчивом развитии можно говорить не как о предпочтении, а как об ожидании.
Он добавил, что к 2035 году бета-поколение составит 16% населения планеты, а мир будет управляться при помощи искусственного интеллекта.
«Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений», — резюмировал Маккриндл.
Ранее «Радио 1» публиковало реакцию на Западе на новость об АЭС России на Луне.
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