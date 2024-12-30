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На Западе раскрыли, что ждет родившихся после 2025 года детей

NYP: родившиеся после 2025 года дети будут бета-поколением
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Родившиеся в грядущем 2025 году дети будут представлять бета-поколение, пишут авторы американского таблоида New York Post.
«Поколение бета, которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год», — сказано в материале.
По информации журналистов, именно бета-поколение вступит в борьбу с серьезными социальными проблемами.



Футуролог Марк Маккриндл, придумавший термин альфа-поколения, считает, что с учетом климатических изменений, глобальной миграции и стремительной урбанизации, об устойчивом развитии можно говорить не как о предпочтении, а как об ожидании.

Он добавил, что к 2035 году бета-поколение составит 16% населения планеты, а мир будет управляться при помощи искусственного интеллекта.

«Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений», — резюмировал Маккриндл.

Ранее «Радио 1» публиковало реакцию на Западе на новость об АЭС России на Луне.

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#мир
#дети
#новости
Нарколог поделился советом, как «не перебрать» с алкоголем в новогодние праздники
Нарколог Федорченко: 20% людей точно захотят выпить лишнюю дозу алкоголя
30 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/SeventyFour

Любое застолье в праздники, в том числе и в Новый год, не обходится без спиртных напитков. О том, как не провести свой отдых в объятиях «зелёной феи», сообщил «Радио 1» руководитель наркологической клиники «Ресет» Александр Федорченко.
По его словам, необходимо спланировать свой Новый год и первую неделю января так, чтобы не проводить целые дни за бутылкой алкоголя.

«Я бы, наверное, спланировал 31-е и 1-е как возможность провести с родственниками, пообщаться и установить связи, которые, возможно, за время трудового года теряются, забываются. Во второй день я бы сходил с друзьями на горку, попил чай. Третий день можно провести, знаете, для себя: побыть дома, отдохнуть и просто ничего не делать. Четвертый день я бы пригласил кого-то к себе в гости. Ну, а на пятый нужно устроить разгрузочный день: не есть так много жирного, потому что уже объелись; побыть в лесу, прогуляться, возможно, сходить в спа — в принципе заняться собой. Это небольшой план на небольшое время, оно будет конструктивно наполнено, это наполнит и психику, и физику, мне кажется, это будет очень плодотворно», — рассказал эксперт.

Он привёл статистику: если говорить о корпоративах, днях рождения, Новом годе и других праздниках, 20% людей обязательно «захотят продолжения банкета», они находятся в зоне риска. Пейте больше воды, если вы выпили лишнего, это поможет ускорить процесс выведения алкоголя из организма, советует Федорченко.

«Если вы всё-таки входите в те 20%, обратите внимание на то, что можно сделать. Но самое элементарное — вспомнить, что мы все стоим из воды. Больше пить, больше пить и пропускать через себя больше воды, тем самым мы ускорим процесс очищения», — отметил эксперт.
Нарколог предупредил: нельзя пить спиртные напитки, изготовленные несертифицированными производителями.

Ранее Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова назвала «Радио 1» три причины, влияющие на набор веса в холодное время года.

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В России продлили особый порядок продажи заграничных лекарств
Правительство России на год продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств
30 декабря 2024, 11:05

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

В РФ продлевается особый режим продажи зарубежных лекарств, который должен помочь избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки критически важных медикаментов. Об этом говорится на сайте правительства.
Уточняется, что речь идет о возможности продажи иностранных препаратов в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке. Решение по каждому из них будет принимать межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина и других ведомств.

До этого российское правительство продлило упрощенный порядок госрегистрации отдельных препаратов и медицинских изделий до конца 2027 года.

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#продажа
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В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
30 декабря 2024, 10:25

Фото: iStock/nkurtzman

Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли утром в понедельник, 30 декабря, из-за угрозы наводнения. Об этом говорится в Telegram-канале дирекции Комплекса защитных сооружений.
Уточняется, что доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен. Сегодня в городе наблюдается теплая погода с дождем.

Ранее главный синоптик Санкт-петербурга Александр Колесов сообщал, что в этот день в городе возможен температурный рекорд. Он также напомнил, что в истории Петербурга было всего четыре наводнения.

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#наводнение
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«Оставить в прошлом»: Гороскоп с 30 декабря по 5 января для всех знаков зодиака
30 декабря 2024, 10:11

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Новолуние в Козероге в канун нового года состоится в ночь с 30 на 31 декабря. Благоприятно загадать желание, составить список своих целей. Попробовать сделать реальный шаг на пути к реализации задуманного. Хорошо проявить практичный и деловой подход. Благоприятно оставить в прошлом то, что мешает, не способствует счастью и успеху. Новые вершины и новые горизонты потребуют новой ответственности и новых усилий. Мудрость и выдержка помогут верно расставить приоритеты.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака c 30 декабря по 5 января.

У Овна появится смелость и решительность. Его энтузиазм поможет ему преодолеть все препятствия и переделать много дел.

У Тельца будет романтичное настроение. Ему благоприятно флиртовать, быть ярким и заметным.

Близнецам нужно проявить творческий порыв и реализовать свои таланты. Их обаяние поможет им оказаться в центре внимания.

Рак будет в хорошем настроении. Его желания исполнятся и чувства окажутся взаимными.

Лев станет обаятельнее. Его красота усилится. Он будет в хорошем настроении и дружелюбен.

Деве важно заняться финансовыми вопросами. Ей нужно спланировать свой бюджет.

Весов увлечёт чтение и изучение новой информации. Хорошее время для того, чтобы уладить недоразумения и улучшить взаимоотношения.

Скорпион последовательно и обходительно наладит нужные деловые связи. Его заметят и оценят ее таланты.

Стрелец с оптимизмом возьмётся за дело и успешно справится с ним. Ему благоприятно активно отдыхать и общаться.

Козерогу необходим отдых. Он сможет расслабиться и полноценно выспаться. С новыми силами он вернётся к отложенным делам.

Водолей захочет проявить благородство к близким людям и с пользой провести время в семейном кругу.

Рыбам надо себя хвалить, действовать размеренно и с достоинством принимать комплименты и похвалу.

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Знаки зодиака по месяцам: даты, стихии, черты характера и совместимость
30 декабря 2024, 06:18

Фото: iStock/natala krechetova

Астрология — это древнее учение, которое связывает движение небесных тел с характером, судьбой и событиями в жизни человека. Каждый знак зодиака уникален, имеет свою стихию, планету-покровителя и особенности, влияющие на личные и романтические отношения. В этом руководстве от «Радио 1» мы рассмотрим даты знаков, их черты, удачные месяцы и совместимость.


Что такое знаки зодиака?

Знаки зодиака представляют собой 12 равных сегментов зодиакального круга — небесного пояса, по которому Солнце движется в течение года. Каждый знак имеет своё название, черты характера и связь с определённой стихией.

Откуда и когда появились знаки зодиака?

Корни астрологии уходят в древнюю Месопотамию, где шумеры первыми заметили влияние небесных тел на земную жизнь. Позже греки и римляне развили эту систему, создав зодиакальный круг, который используется до сих пор.

Фото: iStock/rawintanpin

Как узнать свой знак зодиака?

Чтобы определить свой знак, достаточно знать дату рождения. Однако для более глубокого понимания натальной карты необходимо учитывать точное время и место рождения. Знаки зодиака по месяцам с точными датами можно увидеть ниже:

  • Овен: 21 марта – 19 апреля
  • Телец: 20 апреля – 20 мая
  • Близнецы: 21 мая – 20 июня
  • Рак: 21 июня – 22 июля
  • Лев: 23 июля – 22 августа
  • Дева: 23 августа – 22 сентября
  • Весы: 23 сентября – 22 октября
  • Скорпион: 23 октября – 21 ноября
  • Стрелец: 22 ноября – 21 декабря
  • Козерог: 22 декабря – 19 января
  • Водолей: 20 января – 18 февраля
  • Рыбы: 19 февраля – 20 марта

Знаки по стихиям и их особенности

Все знаки зодиака принадлежат к четырем основополагающим стихиям. Каждая из них накладывает отпечаток на «свои» знаки, выделяя в них те или иные качества. Мы выделили самые главные.

Фото: iStock/Ganna Bozhko

Огонь: Овен, Лев, Стрелец. Представители огненной стихии активны, уверены в себе, но могут быть импульсивными.

Земля: Телец, Дева, Козерог. Эти знаки ценят безопасность и материальный комфорт.

Воздух: Близнецы, Весы, Водолей. Воздушные знаки легко заводят друзей, но могут быть непостоянными.

Вода: Рак, Скорпион, Рыбы. Водные знаки глубоко переживают события и обладают развитым воображением.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Личностные свойства каждого знака зодиака

  • Овен: энергичный, целеустремлённый, иногда импульсивный.
  • Телец: надёжный, практичный, но упрямый.
  • Близнецы: общительные, умные, но порой нерешительные.
  • Рак: заботливые, эмоциональные, склонны к пессимизму.
  • Лев: уверенные, щедрые, но могут быть эгоистичными.
  • Дева: организованные, внимательные к деталям, но критичные.
  • Весы: дипломатичные, стремящиеся к гармонии, но нерешительные.
  • Скорпион: страстные, проницательные, иногда ревнивые.
  • Стрелец: оптимистичные, авантюрные, но нетерпеливые.
  • Козерог: амбициозные, дисциплинированные, но строгие.
  • Водолей: независимые, изобретательные, но отстранённые.
  • Рыбы: интуитивные, чувствительные, склонны к мечтательности.

Фото: iStock/frentusha

Удачные месяцы для каждого знака

У каждого знака зодиака есть определённые сезоны, которые приносят успех в разных сферах жизни — от личных отношений до карьеры.

Зима (декабрь – февраль) благоприятны для Козерогов, Водолеев и Рыб. Козероги достигают карьерных высот, Водолеи реализуют смелые идеи, а Рыбы обретают эмоциональное равновесие.
Весна (март – май) приносит успех Овнам, Тельцам и Близнецам. Овны заряжаются энергией, Тельцы фокусируются на целях, а Близнецы раскрывают свои коммуникативные способности.
Лето (июнь – август) — время для Раков, Львов и Дев. Раки укрепляют связи, Львы достигают лидерских позиций, а Девы добиваются успеха благодаря организованности.
Осень (сентябрь – ноябрь) благоприятна для Весов, Скорпионов и Стрельцов. Весы находят гармонию, Скорпионы используют интуицию, а Стрельцы вдохновляются на новые начинания.

Фото: iStock/titoOnz

Планеты-покровители

Каждый знак также имеет свою планету-покровителя. Эти планеты вместе с их аспектами и положением в натальной карте создают уникальный портрет каждого знака зодиака, влияя на их жизнь и судьбу.

  • Овен — Марс
  • Телец — Венера
  • Близнецы — Меркурий
  • Рак — Луна
  • Лев — Солнце
  • Дева — Меркурий
  • Весы — Венера
  • Скорпион — Марс и Плутон
  • Стрелец — Юпитер
  • Козерог — Сатурн
  • Водолей — Уран и Сатурн
  • Рыбы — Нептун и Юпитер

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Совместимость знаков зодиака

Совместимость между знаками зодиака определяется углами (аспектами) их положения в зодиакальном круге, а также их стихиями. Каждый аспект создаёт уникальную динамику в отношениях, влияя на гармонию, баланс и потенциал пары.

Если знаки принадлежат одной стихии (например — Овен и Лев, оба относятся к стихии огня), их союз строится на взаимопонимании, схожести взглядов и общих целей. Такие пары легко находят общий язык. Их объединяет природная гармония, но иногда им не хватает эмоционального разнообразия. Это может вызывать скуку.

Знаки через один (например — Телец и Рыбы) создают гармоничные и спокойные отношения, где важны поддержка и дружба.

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Оппозиция (знаки на противоположных сторонах круга, например — Весы и Овен) формирует мощное притяжение, но требует усилий для преодоления противоречий.

Соседние знаки (например — Овен и Телец) создают динамичные, но нестабильные отношения, основанные на различиях.

Каждая пара уникальна, и успех отношений зависит от готовности партнёров принимать различия и работать над гармонией. Надо помнить, что, хотя большая совместимость знаков может облегчить отношения, она никогда не будет гарантировать их успех.

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#комфорт
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#отношения
#знаки
#астрология
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Россиянам назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году
Депутат Чаплин: средний размер пенсии по старости в 2025 году составит 24 тыс. руб.
30 декабря 2024, 04:43

Фото: iStock/Inside Creative House

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).
По его словам в беседе с РИА Новости, страховые пенсии вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Это затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Ожидается, что средняя сумма пенсии составит 24 059 рублей.

В то же время юрист Илья Русяев напомнил, что в отдельных случаях размер пенсии может уменьшиться. Среди причин названы неоплаченные налоги, штрафы, алименты, долги по кредитам, а также недостаточный страховой стаж, работа без официального оформления или переезд из регионов с особыми льготами.

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#россия
#пенсии
#работа
#единая россия
#никита чаплин
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Узнали состояние премьер-министра Израиля после удаления простаты
AP: премьер-министру Израиля Нетаньяху успешно удалили простату
30 декабря 2024, 01:18

Фото: iStock/VILevi

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты. Об этом сообщила канцелярия главы правительства, отметив, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.
«В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена», — дополняет информацию канцелярии агентство Associated Press.
После операции Нетаньяху вышел из наркоза, находится в полном сознании и хорошем состоянии. Для дальнейшего восстановления премьер-министра перевели в защищенное подземное отделение больницы, где он проведет несколько дней под наблюдением врачей.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что операция назначена на 29 декабря после обследования в больнице «Хадасса». Медики выявили у Нетаньяху инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Лечение антибиотиками позволило стабилизировать состояние, и врачи рекомендовали хирургическое вмешательство.

На время проведения операции полномочия главы правительства временно исполнял министр юстиции Израиля Ярив Левин.

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#израиль
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Завершается восстановление детского сада №118 и школы №47 в Мариуполе
29 декабря 2024, 22:43

Школа №47 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)

Восстановление школы №47 и детского сада №118 завершается в Мариуполе, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
Уточняется, что отреставрированы фасады, заменены окна и инженерные коммуникации.


Детский сад №118 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)

«Мы делаем все возможное, чтобы образовательные учреждения соответствовали современным стандартам, создавая комфортную и безопасную среду для учащихся», — рассказал министр подмосковного ЖКХ Антон Велиховский.
Мариуполь был освобожден от украинских боевиков в мае 2022 года. Основной точкой сражений стал завод «Азовсталь». Освобождение города стало частью новейшей истории Донбасса.

Перед этим в министерстве ЖКХ МО рассказали о подготовке коммунальщиков к новогодним праздникам.

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#подмосковье
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Стало известно, где покажут новогоднее обращение Путина
Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте
29 декабря 2024, 21:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новогоднее обращение главы государства Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина покажут на экранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Об этом проинформировали в столичном дептрансе.
«Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что будет задействовано свыше 34 тысяч медиаэкранов. Обращение не будет отличаться от обычного эфира. Кроме того, люди смогут насладиться советскими новогодними фильмами до и после обращений.

«…Готовим тематический эфир, в котором расскажем интересные факты о празднике и покажем популярные фильмы», — процитировало ведомство слова заммэра по транспортным и промышленным вопросам Максима Ликсутова.
Перед этим сообщалось, где в России запустили первую работающую на бытовых отходах электростанцию. Подробности читайте в нашем материале.

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