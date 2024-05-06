Начался суд над убившим семерых сослуживцев сержантом Лобовиковым

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Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении российского сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семи сослуживцев, передает «Коммерсантъ».
По данным следствия, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Сначала Лобовиков отмечал китайский Новый год со своими сослуживцами. Затем сержант решил проверить караулы и оказался недоволен.
Тогда он позвал одного из солдат и попросил его вынуть чеку из гранаты и положить ее на место. Подчиненный сказал, что не знает, как это сделать. Тогда сержант бросил боеприпас в комнату, где спали солдаты из соседнего подразделения.
В комнате было найдено несколько газовых баллонов, которые взорвались вместе с гранатами. В результате семь человек погибли и десять получили ранения.
Лобовиков был задержан. Ему было предъявлено обвинение по двум и более статьям: убийство, причинение легкого и среднего вреда здоровью и незаконное хранение взрывчатых веществ.
На первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Он заявил, что действия сержанта привели к ущербу в 7 миллионов рублей.
Ранее военный суд Магнитогорского гарнизона отправил в СИЗО жителя Челябинской области Ивана Кумова, принимавшего участие в специальной военной операции (СВО), за убийство ветерана Чеченской войны Алексея Худякова.
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Тогда он позвал одного из солдат и попросил его вынуть чеку из гранаты и положить ее на место. Подчиненный сказал, что не знает, как это сделать. Тогда сержант бросил боеприпас в комнату, где спали солдаты из соседнего подразделения.
В комнате было найдено несколько газовых баллонов, которые взорвались вместе с гранатами. В результате семь человек погибли и десять получили ранения.
Лобовиков был задержан. Ему было предъявлено обвинение по двум и более статьям: убийство, причинение легкого и среднего вреда здоровью и незаконное хранение взрывчатых веществ.
На первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Он заявил, что действия сержанта привели к ущербу в 7 миллионов рублей.
Ранее военный суд Магнитогорского гарнизона отправил в СИЗО жителя Челябинской области Ивана Кумова, принимавшего участие в специальной военной операции (СВО), за убийство ветерана Чеченской войны Алексея Худякова.
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Александр Климов