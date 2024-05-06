Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест

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Защита замминистра обороны Тимура Иванова предложила отпустить его под домашний арест. Соответствующее ходатайство направлено в Мосгорсуд, который будет рассматривать апелляцию на решение об аресте подозреваемого 8 мая по делу о взятке в 1 миллиард 185 миллионов рублей, передает «Ъ».
«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – сказал адвокат Иванова Денис Балуев.
Сам замминистра обороны Иванов не стал настаивать на явке в суд и решил присутствовать на заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».
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Александр Климов