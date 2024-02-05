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Над Брянской областью за несколько часов сбиты уже 4 беспилотника ВСУ

05 февраля 2024, 01:28
Фото: Yurchello108

Фото: Yurchello108

Уже четвёртый за последние несколько часов дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидировали в Брянской области, сообщило Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.

О сбитых беспилотниках сообщал ранее и брянский губернатор Александр Богомаз.

Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в период с 27 января по 3 февраля военными ВС РФ были сбиты 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда СЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и иные цели.

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#украина
#бпла
#беспилотник
#брянская область
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Mash: В семье Юкиных из подмосковного Лыткарино появился 12-й ребёнок
04 февраля 2024, 23:04

Фото: Медиаархив Московской области

Супруги Заира и Олег Юкины из подмосковного Лыткарино стали родителями в двенадцатый раз. Как сообщил Telegram-канал Mash, 41-летняя Заира родила маленького Натаниэля в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах, как и всех остальных своих детей.




По словам многодетной матери, она с юности мечтала о дюжине детей — но теперь, несмотря на осуществление долгожданной мечты, она не против выносить и родить ещё одного.

Оба супруга родом из Подмосковья и имеют общие взгляды, ценности и мечты. Олег – коренной лыткаринец, а Заира родилась в Дмитрове в семье зоотехников. Первый их ребёнок, дочь Екатерина, родилась ещё 23 года назад и сейчас учится на художника-реставратора. Каждый из детей, кроме самых маленьких, окончил музыкальную школу или учится в ней. Кроме того, все дети занимаются каким-либо спортом: волейболом, баскетболом и т.д.

«Смотрите с супругом в одну сторону. Не бойтесь будущего, вступайте в него с радостью и надеждой. Делитесь с детьми своим спокойствием, душевным теплом, учите делать добро <...> и много с ними разговаривайте», — секрет своего семейного счастья Заира раскрыла журналистам ещё осенью 2021 года, после рождения своего 11-го рёбёнка, дочки Теи.

Не менее 2 тысяч земельных участков планируется выделить в 2024 году в Московской области для многодетных семей, на эти цели из региональной собственности в муниципальную будет передано 280 гектаров, сообщила 1 февраля пресс-служба Минимущества Подмосковья.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет единый федеральный статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считаться семья, где воспитывают трех и более детей. До этого в России действовал только региональный статус, из-за чего при переезде в другой регион каждая такая семья теряла его вместе со всеми полагающимися льготами и была вынуждена заново оформлять документы.

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#дети
#многодетная семья
#материнство
#люберцы
#лыткарино
#роддом
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Актёр Алексей Агапов умер через день после своего 50-летия
04 февраля 2024, 19:58

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Ижевске скончался заслуженный артист Удмуртии, актёр Государственного русского драматического театра Удмуртии Алексей Агапов. Смерть наступила всего через день после того, как артист отпраздновал свой 50-летний юбилей.
Алексей Агапов окончил Пермский Государственный институт искусства и культуры по специальности «Актёр театра и кино», а затем Екатеринбургский Государственный театральный институт по специальности «Режиссёр драмы». Он 16 лет служил в Сарапульском драматическом театре, а с 2015 года являлся ведущим актёром Государственного русского драматического театра Удмуртии в Ижевске. Среди его ролей Хоботов в театральной постановке «Покровских ворот», Акопа в «Хануме», Полония в «Гамлете», Франсуа в «Ужине с придурком» и многие другие.

Коллеги актёра с горьким недоумением вспоминают, как ещё день назад готовились к его юбилею, сочиняли смешные поздравления. Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким покойного актёра, так скоропостижно скончавшегося. Собратья по сцене говорят, что теперь Алексей Агапов навсегда останется добрым ангелом их театра.

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#кино
#соболезнования
#актёр
#артист
#театр
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Сегодня на выставке-форуме «Россия» прошёл День инфраструктуры и среды для жизни
04 февраля 2024, 15:55

Фото: Дмитрий Белицкий

Сегодня, 4 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл тематический день «Инфраструктура и среда для жизни». Участие в деловом кластере тематического дня принял министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Открыло работу форума пленарное заседание под председательством заместителя главы правительства Российской Федерации, председателя Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Марата Хуснуллина. В своём выступлении вице-премьер, в частности, сообщил, что правительство планирует продлить действие программы «Семейная ипотека». Также будет поддержано соответствующее кредитование на Дальнем Востоке и в новых российских регионах.

Фото: Дмитрий Белицкий

Затем прошли экспертные панели, в рамках которых обсуждалось будущее малых городов, реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, их связь с жизнью и интересами городских сообществ.

«Наша программа по строительству социальных объектов в прошлом году была выполнена на сто процентов. В этом году мы готовимся завершить строительство большой современной детской больницы в Красногорске, которая будет открыта уже этим летом. В марте приступаем к строительству нового знакового проекта — центральной районной больницы в Балашихе. Её мощность составит более 1100 коек. Оба эти проекта реализуются при поддержке президента и с участием средств бюджета», — рассказал министр строительного комплекса Московской области

Фото: Дмитрий Белицкий

На стенде Московской области свои мастер-классы «Построй город будущего» и «Нарисуй свою мечту» провели студенты техникума имени С.П. Королева. Гости выставки принимали активное участие в тематических викторинах от АО МСУ-1 и Концерна Крост. Знание достижений строительной отрасли в Подмосковье участники форума проверили на викторинах регионального Минстройкомплекса.

Фото: Дмитрий Белицкий

Каждый, кто сегодня смог побывать на мероприятии, открыл для себя что-то новое в сфере строительства.


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#подмосковье
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#выставки
#семейная
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Осуждённый экс-министр обороны ДНР Стрелков может отправиться на фронт
Адвокат Молохов: осуждённый Стрелков может добровольцем отправиться на фронт
04 февраля 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отправленный в колонию за призывы к экстремистской деятельности, может отправиться добровольцем на фронт. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов.
Он подчеркнул, что Стрелков неоднократно выражал желание отправиться в зону СВО. Также такое решение позволит получить ему условно-досрочное освобождение, поэтому такой вопрос будет выноситься на обсуждение, отметил Молохов.

Ранее, 25 января, после оглашения приговора Мосгорсудом супруга Стрелкова (Гиркина) объявила, что будет обжаловать приговор. Напомним, что решением суда экс-министра ДНР приговорили к четырём годам лишения свободы.

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#добровольцы
#сво
#тюрьма
#экстремизм
#днр
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В петербургском избирательном штабе Путина представили книгу участника СВО
04 февраля 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

В петербургском региональном избирательном штабе Владимира Путина прошла презентация книги Александра Доброго «Третий тост». Это сборник воспоминаний участника специальной военной операции, а также стихи и рассказы, снабжённые рисунками автора.
В книге автор, который был ещё добровольцем Народного ополчения ДНР, правдиво и эмоционально описывает события на Донбассе в 2014-2016 годах, передаёт «Вечерний Санкт-Петербург». Тогда Александр воевал в составе знаменитого батальона «Восток». На страницах воспоминаний читатели узнают о боях за Донецкий аэропорт, прочитают рассказы о боевых товарищах солдата и писателя.

Сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Евгений Шувалов отметил, что такая книга очень важна в первую очередь для молодёжи, потому что она правдиво, простым языком рассказывает правду о том, что происходило на Донбассе.

В планах Александра Доброго вторая часть книги, уже о событиях специальной военной операции. В ней он расскажет, как в составе своего подразделения, вместе с боевыми товарищами участвовал в освобождении территории Луганской Народной Республики.

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#днр
#путин
#рф
#петербург
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Выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек за три месяца работы
04 февраля 2024, 15:02

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Международную выставку-форум «Россия» за три месяца работы посетили шесть миллионов человек.
Шестимиллионным посетителем стал житель Москвы Дмитрий Ершов, который посетил выставку вместе с женой Ириной и детьми – 11-летним Егором и 6-летней Лизой.

В столицу семья переехала четыре года назад. До этого они жили в Красноярском крае и Хакасии. Сам Дмитрий – уроженец Забайкальского края – работает в сфере финансов.

Семье вручили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Ершовы отправятся в Салехард, на главный праздник северных народов – День оленевода.

В дирекции подчеркнули, что в ходе поездки семья пройдёт церемонию пересечения Полярного круга и получит именные сертификаты полярников. Также для них будет организована насыщенная программа с показом национальных нарядов, просмотром гонки оленьих упряжек и дегустацией блюд местной кухни.

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#россия
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#семья
#путёвки
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В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома, сообщил Хуснуллин
04 февраля 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

В Мариуполе в ДНР восстановили практически все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия».
Он отметил, что в настоящее время развитие новых российских регионов является крупнейшим инфраструктурным проектом.

Мариуполь, который был подвержен сильным повреждениям, вернули к жизни, сообщил Хуснуллин. По его словам, на данный момент практически все многоквартирные дома города восстановлены.

Напомним, что в восстановлении зданий в Мариуполе принимали участие строители разных регионов России. Большой вклад в развитие города внесло Подмосковье, которое отреставрировало множество построек жилого фонда города.

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#днр
#дома
#ремонт
#россия
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Перепись населения раскрыла число вымерших языков в России
В России по переписи населения выявили шесть вымерших и заснувших языков
04 февраля 2024, 12:15

Фото: iStock/VeranoVerde

Перепись населения в России в 2021 году выявила шесть вымерших и заснувших языков в стране. Об этом сообщили специалисты Института языкознания РАН в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения».
Итоги переписи показали, что в России сейчас насчитывается 155 живых языков. Однако несколько опрашиваемых заявили, что владеют одним пяти языков, которые лингвисты считают вымершими. К ним относятся алеутский, айнский, керекский, югский и сиреникский. Также респондентами был назван орочкий язык, который признан заснувшим.

Отмечается, что ни один из респондентов не владеет в полной мере заснувшими или исчезнувшими языками.

Уточним, что к исчезнувшим языкам относят те, на которых уже никто не говорит. А к заснувшим те, у которых есть носители, помнящие отдельные слова или песни, или те люди, которые частично выучили эти языки во взрослом возрасте.

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#россия
#язык
#перепись населения
#статистика
#ран
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Российский космонавт Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в космосе
04 февраля 2024, 12:03

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека в космосе. Он оставил позади своего соотечественника Геннадия Падалку, который провёл на околоземной орбите более 878 суток.
В официальном телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос» появилось сообщение, что 4 февраля в 11 часов 30 минут и 8 секунд Кононенко станет человеком, который провёл в космосе больше всего времени. До него таким был Падалка, суммарная продолжительность пяти космических полётов которого составляет 878 суток, 11 часов, 29 минут, 28 секунд.

В настоящее время Кононенко осуществляет свой пятый полёт на Международной космической станции. Впервые он отправился туда в 2008 году. Все остальные действующие члены российского отряда космонавтов летали в космос не более трёх раз.

Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года вместе с другим россиянином Николаем Чубом и американской астронавткой Лорал О'Хара. Экспедиция Кононенко и Чуба продлится ещё полгода, после чего они вернутся на Землю. Таким образом, российский космонавт по завершении очередной миссии проведёт на орбите в общей сложности 1 110 суток.

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