Фото: Yurchello108
Уже четвёртый за последние несколько часов дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидировали в Брянской области, сообщило Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в период с 27 января по 3 февраля военными ВС РФ были сбиты 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда СЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и иные цели.
Читайте также:
Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью
МО РФ: Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю
Артем Путинцев