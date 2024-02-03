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Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю

МО РФ: ВКС и ПВО сбили 20 авиаракет и 423 беспилотника ВСУ за неделю
03 февраля 2024, 15:45
Фото: iStock/ANGHI

Фото: iStock/ANGHI

В Минобороны сообщили, что ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю сбили более 500 целей ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в период с 27 января по 3 февраля российскими военными были сбиты 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда СЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и иные цели.

Согласно данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации было уничтожено 11 678 беспилотников ВСУ, 14 893 танка и иных бронированных машин, 18 179 единиц военной автомобильной спецтехники, 462 зенитных ракетных комплексов, а также 568 военных самолётов украинской армии.

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Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военной инфраструктуре Украины
03 февраля 2024, 15:57

Фото: istockphoto/aapsky

За последнюю неделю российские военные нанесли 37 комбинированных ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, складам, арсеналам и аэродромной инфраструктуре на территории Украины.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, атаки производились с использованием высокоточного оружия, а также беспилотных летательных аппаратов. Все обозначенные цели были поражены, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в период с 27 января по 3 февраля удары также наносились по базам хранения горючего, пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), вооружённых формирований украинских националистов и иностранных наёмников, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю
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Гладков: Три белгородских посёлка остались без света после обстрела ВСУ
03 февраля 2024, 15:38

Фото: сайт Кремля

Артиллеристы ВСУ обстреляли посёлок Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались три населённых пункта.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он также написал, что пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены два частных домовладения. В одном из них выбиты стёкла в окнах и пробита крыша. В другом — осколками посечён фасад т также разбиты оконные стёкла.

Также есть повреждения на территории местного сельскохозяйственного предприятия. Там пробита кровля одного из корпусов. Что касается повреждённой линии электропередачи, то по причине этого без электроснабжения остались посёлок Задорожный, село Теребрено и посёлок Прилесье. Аварийно-ремонтные бригады уже выехали на место для устранения последствий обстрела.

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Песков: Американские поставки Киеву никак не повлияют на ход спецоперации
03 февраля 2024, 14:51

Фото: сайт Кремля

Поставки США оружия, боеприпасов и военной техники Украине не способны серьёзно повлиять на ход специальной военной операции. Они только затягивают военные действия и приводят к новым потерям с украинской стороны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Отвечая на слова заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам о «сюрпризах» для российских военных, он отметил, что Штаты, являясь прямым участником украинского конфликта и постоянно повышая свою вовлечённость в него, только провоцируют Киев на продолжение военных действий.

«Соединённые Штаты делают украинцам больнее, они делают так, чтобы украинцы продолжали погибать, и должны отдавать себе в этом отчёт», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что американские поставки никак не скажутся на ходе спецоперации, и она закончится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных ранее военных и политических целей.

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Секретарь СНБО Данилов: Демилитаризированная зона на Украине отодвинется до Москвы
В Киеве пообещали отодвинуть демилитаризованную зону Украины до Москвы
03 февраля 2024, 12:10

Фото: istockphoto/booblik_uk

Демилитаризированная зона Украины будет отодвинута до самой Москвы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
В эфире «Украинского радио» киевский чиновник таким образом прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил, что демилитаризированная зона на Украине должна простираться на такое расстояние, чтобы Киев не имел возможности вести обстрелы мирных российских городов.

Данилов в свою очередь указал, что продвижение санитарной зоны должно быть «ответом цивилизованного мира на агрессию». По словам секретаря СНБО, демилитаризированная зона будет проходить «по совсем другим параллелям и меридианам», чем предполагает российский президент. Данилов уверен, или по крайней мере, утверждает, что она будет располагаться на территории России, а не Украины.

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После взрывов в Кривом Роге без электричества остались около 15 тысяч человек
03 февраля 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины после серии взрывов без электроснабжения остались около 15 тысяч человек. Также обесточены две котельные, обеспечивающие теплом 43 тысячи местных жителей.
Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Кроме того, в своём телеграм-канале он написал, что в Кривом Роге частично обесточен городской скоростной трамвай. В городе возникли два пожара. Ранее сообщалось о двух взрывах в разных частях районного центра.

Председатель ОВА Лысак и мэр Кривого Рога Александр Викул также сообщили, что в городе будет введен график аварийного веерного отключения электроэнергии, из-за чего возможны перебои с электроснабжением в разных районах города. Две городские больницы уже перешли на питание от резервных генераторов. Глава городской администрации также добавил, что возможны перебои со связью.

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Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью
03 февраля 2024, 09:12

Фото: istockphoto/rancho_runner

Ранним утром киевский режим предпринял попытку террористической атаки на территорию Ростовской области с использованием беспилотника. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале губернатор области уточнил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ самолётного типа был сбит подразделениями ПВО. По словам Голубева, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на наземных объектах также не зафиксировано.

Ранее министерство бороны РФ сообщило, что за ночь российскими системами ПВО было сбито и подавлено при помощи средств радиоэлектронной борьбы семь беспилотников противника. Попытки атак при помощи дронов украинцы предпринимали на территорию Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.

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МО РФ: Российские системы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА
03 февраля 2024, 08:50

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 3 февраля беспилотники ВСУ предприняли попытки атак на территорию трёх российских регионов. Все они были сбиты дежурными системами противовоздушной обороны либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, дроны были уничтожены над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Все попытки террористических атак киевского режима с помощью беспилотников самолётного типа были пресечены. Над территорией Белгородской области были сбиты четыре БПЛА, два были уничтожены над Волгоградской областью и один — над Ростовской.

В Волгоградской области сбитый дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода, в результате чего загорелись нефтепродукты. Пожарные локализовали возгорание на территории 100 квадратных метров.

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Порошенко призвал Европу передать Украине все необходимое оружие
Петр Порошенко призвал Европу передать ВСУ все необходимое оружие
03 февраля 2024, 06:15

Фото: iStock/vadimrysev

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы передать Украине необходимое вооружение, высказав свою позицию в интервью Figaro.
По его утверждению, обстановка на передовой значительно отличается от того, что сообщают киевские власти. Политик отметил, что правительство Украины «смотрит на мир сквозь розовые очки».

Он отметил, что из-за этого население не осознает необходимость новой мобилизации, а также сталкивается с арестами участников протестов, что ведет к панике и массовому оттоку граждан из страны.

Порошенко также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины иссякают боеприпасы, что представляет собой серьезную проблему для украинской армии. Он выразил мнение, что европейские страны должны предоставить Украине всё необходимое вооружение без каких-либо условий.

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В экстренных службах заявили о доказанном факте атаки Ил-76 с Patriot
Делать выкладку фрагментов Ил-76 необходимости нет, атака с Patriot доказана
03 февраля 2024, 04:31

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Полная выкладка фрагментов разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 не требуется, так как данные из черных ящиков и экспертиза однозначно устанавливают факт атаки при помощи системы «Patrio». Об этом сообщил представитель экстренных служб в заявлении для РИА Новости.
По его словам, все средства объективного контроля, включая прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, были декодированы, и «ясность есть».

«По поражающим элементам все понятно, включая обломки ракет и другие детали», — добавил представитель службы.
Ранее в Следственном комитете России (СКР) было заявлено, что была установлена точка, с которой был произведен удар по самолету. Согласно данным ведомства, зенитно-ракетное вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) было размещено в селе Липцы Харьковской области.

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