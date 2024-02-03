Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю

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В Минобороны сообщили, что ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю сбили более 500 целей ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации было уничтожено 11 678 беспилотников ВСУ, 14 893 танка и иных бронированных машин, 18 179 единиц военной автомобильной спецтехники, 462 зенитных ракетных комплексов, а также 568 военных самолётов украинской армии.
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Анастасия Чинкова