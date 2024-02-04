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Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью

04 февраля 2024, 22:49
Фото: iStock/Sergafa

Фото: iStock/Sergafa

Дежурные средства противовоздушной обороны около 22.30 мск уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России.

Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в период с 27 января по 3 февраля военными ВС РФ были сбиты 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда СЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и иные цели.

Согласно данным Минобороны , с начала проведения спецоперации было уничтожено 11 678 беспилотников ВСУ, 14 893 танка и иных бронированных машин, 18 179 единиц военной автомобильной спецтехники, 462 зенитных ракетных комплексов, а также 568 военных самолётов украинской армии.

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В зоне СВО погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь
04 февраля 2024, 20:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В зоне проведения специальной военной операции погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Спортсмена мобилизовали в ряды ВСУ в марте 2023 года.

32-летний Белоконь был сильнейшим человеком Украины. В 2017 году в Одессе он побил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом, заполненного людьми, вспоминает глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Касиль.

Ранее в фонде «Боевое Единство» сообщили о том, что в зоне СВО погибла ушедшая на фронт добровольцем врач из Лабытнанги Светлана Медведева с позывным «Мурзай».

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#украина
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В зоне СВО впервые заметили американский танк Abrams
Танк M1 Abrams в триплексе БМП Bradley впервые был замечен в зоне СВО
04 февраля 2024, 20:37

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В зоне СВО впервые заметили американский танк M1 Abrams, работающий в триплексе БМП Bradley. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».
Отмечается, что эти танки были поставлены на Украину ещё осенью прошлого года, однако нигде, кроме полигонов подготовки не эксплуатировались.

Журналисты канала убеждены, что ВСУ пришлось вывести танки Abrams на поле боя из-за тяжёлого положения армии на авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что украинская армия первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB. В Пентагоне подтвердили передачу нового вооружения ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
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Американская РСЗО HIMARS – убийца мирных жителей Лисичанска, заявила Симоньян
04 февраля 2024, 19:43

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американская РСЗО HIMARS является убийцей мирных жителей Лисичанска.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» она обвинила США в том, что украинская армия из оружием убила несколько десятков людей, которые просто пришли купить хлеб в пекарню.

Также Симоньян напомнила о вечных гуманистических ценностях, которые некогда провозгласили сами США. Она вспомнила американскую писательницу Гарриет Бичер-Стоу, написавшую книгу «Хижина дяди Тома», которая привела к войне, завершившей рабство. Президента США Авраама Линкольна, который собственно и положил конец рабству. А также Мартина Лютера Кинга, который мечтал о том, чтобы его народ и раса больше не унижались в Америке.

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МО РФ: Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
04 февраля 2024, 19:43

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Вооружённые силы РФ пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима на территорию Российской Федерации. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве также уточнили, что попытка террористической атаки была пресечена около 18:30 по московскому времени. Системы ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа. Ранее в Белгороде и Белгородском районе сегодня, 4 февраля, уже запускали сирену воздушной опасности.

Сегодня же дрон-камикадзе атаковал в регионе село Старый Хутор. Одно из частных домовладений получило повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своём телеграм-канале об обстреле ВСУ села Демидовка. Были повреждены кровля и фасад одного из домов. Также осколки попали в два автомобиля и газопроводную трубу.

Можно отметить, что жители Белгородской области в последнее время живут в условиях прифронтовой полосы: ежедневные обстрелы и атаки дронов стали обычным делом.

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Сальдо: на херсонском направлении ВСУ потеряли около 400 бойцов за неделю
04 февраля 2024, 19:25

Фото: iStock/zabelin

ВСУ потеряли около 400 бойцов на херсонском направлении за минувшую неделю. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что в зоне ответственности группировки войск «Днепр» за последние семь дней украинская армия потеряла порядка 400 военных.

Сальдо подчеркнул, что в этот период активность украинских солдат заключалась в попытках удержать свои позиции.

Также глава региона добавил, что у ВСУ заметен дефицит артиллерийских боеприпасов. А тактика была явно пересмотрена с уклоном в использование ударных беспилотников, с помощью которых также производятся удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Губернатор сообщил, что наибольшую эффективность показали удары фугасными авиабомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Удары наносились по местам сосредоточения украинских военных и складам военно-технического имущества.

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#вс рф
#спецоперация
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В Великобритании отметили высокий профессионализм российских военных
Британский аналитик Меркурис: российская армия управляется профессионалами
04 февраля 2024, 19:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия управляется опытными и образованными людьми с высоким уровнем профессионализма. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в ходе интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Он пояснил, что, находясь на Западе, сложно понять, каковы планы России. Однако точно можно сказать, что российской армией управляют профессионалы, которые хорошо знают военное дело.

Меркурис добавил, что российскому командованию и политическому руководству не свойственно идти на риск и совершать необдуманные поступки. В настоящее время перед российской армией стоит задача – сдержать противника и нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса.

Эксперт добавил, что сейчас не заходит речь о больших наступательных операциях, в интересах лишь уничтожение врага.

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#вс рф
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Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города ВСУ получил повреждения детский сад
04 февраля 2024, 18:21

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли Донецк, один из снарядов попал в детский сад. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что в результате попадания снаряда были повреждены остекление, кровля и ограждение.

Отмечается, что при обстреле никто не пострадал.

Напомним, что накануне украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР. Снаряд попал в здание пекарни, в которую в выходной день пришло большое количество людей. В результате 28 человек погибли, ещё 10 находятся в больнице с ранениями. МЧС России вело поисково-спасательные работы по извлечению горожан из-под завалов всю ночь, до вечера воскресенья.

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#обстрел
#всу
#детсад
#днр
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Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщит об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
04 февраля 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Motortion

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит в Организацию Объединённых Наций и Международный Комитет Красного Креста данные об обстреле ВСУ Лисичанска, в результате которого погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребёнок.
Накануне, 3 февраля, снарядами HIMARS украинские террористы разрушили пекарню в городе Лисичанске ЛНР, под завалами которой находилось до 40 человек. Некоторых из них спасатели сумели извлечь из-под развалин живыми, но 28 человек погибли. Среди них были беременная женщина и ее пятилетний ребёнок, погибший вместе с матерью. 4 февраля объявлено в ЛНР днём траура.

В беседе с РИА Новости Виктория Сердюкова сообщила, что направит в ООН и МККК всю информацию об этом вопиющем факте, который является грубым нарушением норм международного права и потребует от международных организаций разбирательства по поводу совершения ВСУ этого военного преступления в отношении мирных граждан. По словам омбудсмена, все данные о происшедшем будут переданы также федеральной уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

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#права
#женщина
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#лнр
#всу
#рф
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Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
Офис Зеленского: президент Украины посетил село Работино в Запорожской области
04 февраля 2024, 16:46

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что в ходе рабочей поездки глава государства посетил передовые позиции украинских военных около села Работино, а также побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Офис президента опубликовал фотографии и видео, однако по ним невозможно определить, где находится Зеленский, поскольку всё происходит в подвальном помещении.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. По контролем РФ находится более 70% области, а бывший областной центр региона – город Запорожье – остаётся под контролем ВСУ. С марта 2023 года административным центром объявлен Мелитополь.

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#всу
#украина
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