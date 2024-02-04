Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны около 22.30 мск уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что в период с 27 января по 3 февраля военными ВС РФ были сбиты 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда СЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и иные цели.
Согласно данным Минобороны , с начала проведения спецоперации было уничтожено 11 678 беспилотников ВСУ, 14 893 танка и иных бронированных машин, 18 179 единиц военной автомобильной спецтехники, 462 зенитных ракетных комплексов, а также 568 военных самолётов украинской армии.
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