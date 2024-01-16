Над Воронежем раздалось не менее 15 мощных взрывов

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Мощные взрывы слышны над Воронежем, сообщает Telegram-канал SHOT. Предварительно, сработала система ПВО. В данный момент информации о пострадавших нет. Всего было слышно не менее 15 взрывов по всему городу.
Взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. Предварительно, после прилета неизвестного боеприпаса, пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. Туда выехали экстренные службы, сообщает Baza.
Очевидцы сообщили SHOT, что волной выбило стёкла в многоэтажке на улице Острогожская. Перед этим был слышен звук беспилотного летательного аппарата.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Очевидцы сообщили SHOT, что волной выбило стёкла в многоэтажке на улице Острогожская. Перед этим был слышен звук беспилотного летательного аппарата.
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Артем Путинцев