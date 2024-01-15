В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

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Эксперты завершили установку 22 остановок из бетонных конструкций в Белгороде, причем 21 из них были облицованы песком. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«За последние несколько дней в Белгороде установлено 22 бетонных остановки, из которых 21 покрыта песком. Начата установка модульных конструкций, о которых я ранее упоминал и которые мы испытали в субботу. Три из них уже установлены, и, конечно же, требуется время на их изготовление», — отметил он.Губернатор также добавил, что в конце прошлого года на средства областного бюджета было закуплено дополнительное оборудование для системы оповещения в четырех муниципалитетах.
«Просим вас внимательно следить за объявлениями и не паниковать. Это будет тренировочное уведомление», — подчеркнул Гладков.Глава региона также сообщил, что предлагает обсудить вопрос о формате обучения детей в школах, учитывая продление каникул в приграничных районах Белгородской области до 19 января.
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